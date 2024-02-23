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До України прямує лідер Сенату США Чак Шумер

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До України прямує лідер Сенату США Чак Шумер
Шумер закликав спікера Джонсона та республіканців у Палаті представників ухвалити законопроєкт про допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Конгрес все ж надасть Україні пакет допомоги на $60 млрд

До України прямує лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер, щоб спробувати переконати президента Володимира Зеленського та інших чиновників у тому, що Конгрес все ж надасть Україні пакет допомоги на $60 млрд. Про це повідомляє Associated Press. 

Як зазначає агентство, несподівана поїздка Шумера відбувається у небезпечний для України час. Зеленський заявив, що затримки допомоги з боку США та інших західних країн створюють можливість для Росії досягти успіхів на полі бою, оскільки в українських сил закінчуються боєприпаси та озброєння.

Раніше Шумер заявив, що вагання Конгресу щодо підтримки України робить Путіна щасливим. Він закликав спікера Майка Джонсона та республіканців у Палаті представників ухвалити законопроєкт про допомогу союзникам. 

Також лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що Палата представників США підтримає законопроєкт, який передбачає 60 млрд доларів для України.

Нагадаємо, Адміністрація США офіційно підтвердила, що розглядає можливості передачі Україні ракет Atacms великої дальності. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Зазначалося, що в разі схвалення Конгресом збільшення фінансування для України, США можуть включити Atacms великої дальності в один із перших пакетів військової допомоги.   

Також країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.  
 
 

Теги: США Сенат США

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