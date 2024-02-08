Частина американців виступають проти сильної економіки у США – WSJ

Багато мешканців США вважають, що їх тривала фінансова безпека вразлива до різноманітних соціальних і політичних загроз

Дедалі більше жителів Штатів незадоволені сильною економікою держави. Американці визнають, що заробляють більше, але потім більше витрачають і почуваються вразливими в майбутньому під впливом соціальних і політичних загроз. Про це пише видання The Wall Street Journal.

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Джерело наводить як приклад водія вантажівки зі штату Північна Кароліна, яка за останні три роки стала заробляти на 20% більше. Або медсестру з Огайо, яка купила власний будинок, має стабільну заробітну плату та чималі пенсійні накопичення. Власник ресторану в штаті Теннессі пережив пандемію і після її закінчення відкрив другу точку, в якій працюють 50 людей.

Але всі опитані виданням американці назвали економіку США «сильною», але «нестабільною» : «Хоча зараз зі мною все гаразд, є відчуття, що все це може зникнути миттєво».

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Нагадаємо, понад половина американських виборців вважає, що якби колишнього президента Трампа засудили за «серйозний злочин», це було б «справедливим результатом». Про це свідчать результати опитування Yahoo News/YouGov, пише The Hill.

Такої думки дотримуються 51% респондентів, натомість 38% вважають, що такий вирок був би несправедливим і вони сприймають його як політичний тиск.

Понад половина, а саме 53%, впевнені, що якщо Трампа засудять за такий злочин, йому не можна дозволяти знову бути президентом, у порівнянні з 37%, які мають протилежну точку зору.

Опитування виявило значний партійний розкол серед республіканців і прихильників республіканців. 72% опитаних вважають, що будь-яке засудження буде «несправедливим результатом і політичною розправою». Трохи менше – 68% – певні, що Трампу слід дозволити бути президентом, навіть якщо його визнають винним у злочині.

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До слова, близько 22 млн американців ризикують залишитися без інтернету напередодні виборів, пише Politico. Справа в тому, що федеральному уряду США доведеться завершити Програму доступного зв'язку, що дозволяє покривати витрати на інтернет малозабезпеченим громадянам, якщо конгрес не зможе знайти спосіб її фінансування до весни. Автори матеріалу зазначають, що це може вплинути на підсумки виборів. Багато мешканців можуть сприйняти втрату інтернету як відмову влади допомагати їм у скрутній життєвій ситуації, пише видання.

Як пише Politico, федеральна субсидія «Програма доступного підключення», яка підтримує широкосмуговий зв’язок для громадян, за прогнозами, закінчиться до квітня. Її спочатку запустили як надзвичайну допомогу у зв’язку з пандемією, підписану колишнім президентом Дональдом Трампом, а пізніше прописану в законі про інфраструктуру під час керування країною Байденом. Це велика федеральна пільга без довгострокового механізму фінансування та чіткого способу оплати в майбутньому. Якщо Конгрес не зможе знайти спосіб профінансувати програму до весни, федеральному уряду доведеться швидко її згорнути.