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Допомога Україні. Курт Волкер назвав головний страх президента Байдена

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Допомога Україні. Курт Волкер назвав головний страх президента Байдена
Заяви Байдена про те, що Україна отримуватиме допомогу від США, скільки це буде потрібно, є нерішучими
фото з відкритих джерел

«Байден дуже побоюється прямої конфронтації з Росією, ризику застосування ядерної зброї»

Президент США Джо Байден дуже боїться будь-якої ескалації, прямої конфронтації з Росією та ризику застосування ядерної зброї. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.

«Президент Байден дуже побоюється будь-якої ескалації, прямої конфронтації з Росією, ризику застосування ядерної зброї. Тому він завжди встановлював обмеження щодо того, що США можуть зробити аби допомогти Україні. І Байден не говорить у термінах перемоги України і поразки Росії. І його заяви, що США будуть допомагати України, скільки це буде потрібно, є скоріше нерішучими», – зазначив він.

Волкер додав, що в результаті США не надали Україні тих інструментів, які вона потребує. Він розповів, що нещодавно  голови трьох комітетів Палати представників республіканців запропонували стратегію допомоги Україні під назвою «План перемоги України», але Адміністрація Байдена її не підтримує.

Як раніше повідомлялося, Кремль активізував міжнародну кампанію й намагається маніпулювати внутрішньополітичними подіями у Сполучених Штатах Америки, щоб посилити в країні внутрішню нестабільність і завадити політичним дебатам щодо військової допомоги Україні.

Нагадаємо, Сполученим Штатам набагато вигідніше і дешевше допомагати Україні зброєю, ніж дозволити їй програти. ISW зазначає, що якщо російська армія переможе, то вона матиме бойовий досвід. Крім того, економіка РФ буде поступово відновлюватися, оскільки санкції неминуче ослабнуть. Згодом, Москва відновить свої збройні сили повністю, які будуть модернізовані за рахунок нових технологій.

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Теги: Курт Волкер росія Джозеф Байден ядерна зброя США

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