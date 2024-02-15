День Святого Валентина у Путіна і Трампа

Путін і Трамп зізналися один одному у коханні на день Святого Валентина. Сюрприз.

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Розпочав Путін. Він сказав, що для нього більш досвідчений і передбачуваний Байден краще, ніж Трамп. Трамп відповів, що це для нього як комплімент. Мімімі.

Путін завжди бреше. Це аксіома. То ж коли Путін каже, що для нього президент Байден краще, ніж президент Трамп, то він бреше. Бреше, допомагаючи таким чином Трампу. Як він допомагав йому у 2016 році, коли мільйони російських ботів працювали на перемогу Трампа на виборах. Бо Трамп – це хаос.

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Трамп – це поляризація у США. Трамп – це удар по єдності НАТО. І це все вигідно Путіну. Бо Трамп – це послаблення США під лозунгом Make America Great Again. Путін читає це як Make America Shame Again. І йому це подобається. Бо Росія на порядок слабша за США. І тільки ударивши з середини Путін може добитися успіху. Просто допомагаючи самозакоханому нарцису прийти до влади. А далі він все зробить сам.

Все що говорить Путін він говорить не тому, що він так думає. А тому, що хоче, щоб ви це почули. Виключенням є хіба що його уроки історії, на яких він зациклений. То ж він не говорить, що Байден кращий для нього президент, тому що він так думає. Він говорить, бо хоче, щоб це почули. І щоб Трамп міг використати це у виборчих перегонах. Щоб завадити Байдену апелювати до прокремлівської політики Трампа.

Путін допомагає Трампу. А Трамп допомагає Путіну? Так. Зараз його люди саботують допомогу Україні. Вже створюючи ситуацію, коли Росія має перевагу на полі бою.

І от радник Трампа каже, що план Трампа полягає у тому, щоб змусити Україну і Росію сісти за стіл перемовин. І Україну він буде примушувати до перемовин погрожуючи зменшити або обнулити підтримку. А Путіна буде змушувати, погрожуючи збільшити допомогу Україні. Але фішка у тому, що Путін вже заявляє, що готовий до перемовин. Просто на умовах замороження конфліктам по поточній лінії зіткнення.

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Нещодавно на Reuters вийшла стаття, до якої багато хто в Україні поставився скептично, яка між тим описує потуги Путіна добитися перемовин. І те, що він був посланий командою Байдена, де заявили, що без України і без бажання України ніхто вести перемовини не буде.

Таким чином ця стратегія, стратегія Трампа, буде рівнозначна тиску на Україну і просто повторює бажання Путіна. Бо Путін готовий. Україна не готова. Значить це Україна проти миру.

От який висновок із маніпулятивної логіки Трампа. І цим він однозначно підтримує Путіна. І його наративи. Так само як наркоман Маск, який фактично каже те саме, а може у них взагалі одні і ті самі радники. Які кажуть, що Росію перемогти неможливо. А допомога Україні лише шкодить.

От така сила кохання. На взаємовигідній основі.