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Україна і США домовилися про посилення контролю за оборонною допомогою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна і США домовилися про посилення контролю за оборонною допомогою
Метою меморандуму про взаєморозуміння називають посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги
фото: mil.gov.ua/Міноборони

США і Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням допомоги

Сполучені Штати та Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням міжнародної допомоги, наданої Україні. Про це інформує Міністерство оборони.

Метою меморандуму про взаєморозуміння називають посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.

Серед іншого, він передбачає:

  • обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;
  • проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;
  • створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;
  • проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співпраці.

З українського боку меморандум підписав головний інспектор Міністерства оборони України адмірал Ігор Воронченко, з американського – генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч.

Також у рамках зустрічі зі Сторчем міністр оборони України Рустем Умєров розповів йому про запровадження у МОУ системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобігання корупції у сфері закупівель, інструментів демократичного контролю у сфері оборони.

Умєров висловив впевненість, що всі наглядові механізми мають належним чином запрацювати до кінця квітня. 

Як повідомлялося, Україна незабаром може отримати першу партію наземних високоточних бомб далекої дальності Glsdb.

Крім того, Україна може отримати ЗРК С-400 російського виробництва, якщо Туреччина погодиться на пропозицію США.

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Теги: війна США Міноборони

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