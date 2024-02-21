Як економіка Німеччини постраждала через війну в Україні: оприлюднено цифри

DIW: Війна в Україні мала прямий вплив на економіку Німеччини

Повномаштабне вторгнення Росії в Україну мало прямий вплив на економіку ФРН. Німеччина втратила через війну в Україні понад 200 млрд євро. Про це заявив виданню Rheinische Post президент Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер. За його словами, це сталося здебільшого через зростання цін на електроенергію і порушення ланцюжків поставок.

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Як пише видання, нападом на Україну два роки тому кремлівський диктатор Володимир Путін також сильно вдарив і по Німеччині – особливо економічно.

«Економічні витрати для Німеччини після двох років війни в Україні, ймовірно, будуть значно вищими за 200 мільярдів євро», – каже президент Німецького інституту економічних досліджень.

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«Насамперед, високі витрати на енергію призвели до зниження темпів зростання в Німеччині на 2,5 процентних пункти, або €100 млрд 2022 року, і на аналогічну величину 2023 року і до сьогодні», – пояснив цифри Марсель Фрацшер.

Фрацшер додав, що війна Росії та подальші події викликали у ФРН зростання цін на електроенергію, порушили ланцюжки поставок та створили навантаження на світову економіку, що позначилося на експорті країні. Як наголосив експерт, найсильніше наслідки ситуації в Україні вдарили по людях з низькими доходами.

Нагадаємо, Німеччина стає все біднішою через відсутність можливості забезпечити економічне зростання, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. За словами глави відомства, уряду час зробити висновки.

«Ми більше не конкурентоспроможні. Ми стаємо біднішими, бо у нас немає економічного зростання. Ми відстаємо. Для мене немислимо, щоб уряд не зробив жодних висновків із цього аналізу», – констатував Лінднер.

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Рецепти Лінднера щодо вирішення проблем Німеччини включають більшу гнучкість ринку праці та менше бюрократії. Зокрема він заявив, що країні потрібно шукати «соціальну ринкову економіку». «Наразі ми маємо історично високий рівень витрат на дотримання бюрократичних проектів у Німеччині», – сказав він.

До слова, цього року військові витрати у 18 із 31 країни НАТО становитимуть не менше 2% ВВП, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Ціль ця була визначена альянсом у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та розв'язала збройне протистояння на сході України. Тоді лише у трьох країнах НАТО, включаючи США, витрати на оборону відповідали цьому рівню. Минулого року таких було 11 із 30, хоча зростання в європейських країнах та Канаді і склало безпрецедентні 11%.

Німеччина, яка посідає 2-е місце за обсягами військової допомоги Україні, має намір збільшити вкладення в оборону та безпеку. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв минулого року створити для цього спеціальний фонд на 100 млрд. євро.