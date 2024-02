Лендліз мертвий? Курт Волкер нагадав про альтернативний спосіб допомоги Україні

«Існує багато способів, якими США можуть підтримувати Україну. Але є один найкращий…»

Сполучені Штати мають різні механізми надання допомоги Україні – зокрема, лендліз. Про це нагадав колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер в інтерв’ю «Главкому», коментуючи проблеми з ухваленням пакетного закону, в якому питання допомоги Україні пов'язане з допомогою Ізраїлю, Тайваню, а також темою укріплення кордону США з Мексикою.

«Існують інші механізми надання допомоги Україні. Зокрема закон про лендліз. Ми можемо позичати Україні кошти, у теорії ваша країна їх має потім повернути. Окрім того, поставки можуть здійснюватись за межами статей воєнного бюджету. Наприклад, Пентагон має певні повноваження у плані поставки озброєнь, і це теж може бути використано. Іншими словами існує багато способів, якими США можуть підтримувати Україну», – заявив він.

Волкер наголосив, що найкращим способом було б ухвалення законопроєкту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він також додав, що озброєння зі $300 млн, які закладені у військовому бюджеті США, може бути отримане лише у наступному фінансовому році, який розпочнеться у жовтні.

Нагадаємо, закон про лендліз для захисту демократії в Україні (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act Of 2022) підписано Джо Байденом 9 травня 2022 року. Документ продовжує найкращі традиції програми часів Другої світової війни: те, що використано чи знищено – не оплачується. Власне, якщо Україна вже отримала безоплатну допомогу від Конгресу на суму $54 млрд, то дивно було б очікувати, що президент США вирішить надавати допомогу в кредит.

Перший закон про лендліз (буквально – «позичити і передати у користування», від англ. to lend та to lease) був підписаний президентом США Франкліном Рузвельтом 11 березня 1941 року і називався «Закон для забезпечення оборони Сполучених Штатів» (Act до Promote the Defense of the United States).

Основні принципи закону про лендліз:

Усі поставлені країні товари військового та промислового призначення, знищені чи загублені під час війни, а також продукти харчування та використані енергоносії, не підлягають оплаті.

Вцілілі військова техніка та майно після закінчення війни мають бути оплачені отримувачем, або США мають право їх повернути.

Майно цивільного призначення, що залишилося у країні-одержувачі після закінчення війни та придатне до використання, має бути сплачене повністю або частково.

Усі розрахунки з лендлізу повинні проводитись протягом 10 років, починаючи з шостого року після закінчення війни.

Перший закон про лендліз був підписаний на рік, але з умовою, що його можна буде щорічно продовжувати (у результаті програма завершилася 21 серпня 1945 року). Він був унікальним та надав президенту США право фактично дарувати союзним державам озброєння, техніку та різні товари.