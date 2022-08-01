Туреччина повідомила, коли з України вийде перше судно з зерном

Судна із зерном готуються до відправки з України

У понеділок мають бути узгоджені всі деталі виходу суден із зерном

Перше судно із вантажем зерна на експорт може покинути Україну вже сьогодні. Про це в інтерв’ю турецьким ЗМІ повідомив речник президента Туреччини Ібрагім Калін, пише Reuters.

«Якщо у понеділок будуть узгоджені усі деталі, то, існує висока ймовірність, що перший човен покине порт цього ж дня, найпізніше - у вівторок», – сказав Калін.

За його словами, координаційний центр в Стамбулі має незабаром завершити остаточну роботу щодо експортних маршрутів.

Нагадаємо, що угода про «зерновий коридор» була підписана в Стамбулі 22 липня.

Як повідомлялося, перший караван з українським зерном після розблокування Росією чорноморських шляхів може прибути в порт Стамбула вже 3 серпня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічого не можна прогнозувати й варто стежити, як будуть виконуватися домовленості щодо зернового експорту.