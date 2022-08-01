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Туреччина повідомила, коли з України вийде перше судно з зерном

Оксана Воронцова
Вчора, 07:57 glavcom.ua
Туреччина повідомила, коли з України вийде перше судно з зерном
Судна із зерном готуються до відправки з України
фото з відкритих джерел

У понеділок мають бути узгоджені всі деталі виходу суден із зерном

Перше судно із вантажем зерна на експорт може покинути Україну вже сьогодні. Про це в інтерв’ю турецьким ЗМІ повідомив речник президента Туреччини Ібрагім Калін, пише Reuters.

«Якщо у понеділок будуть узгоджені усі деталі, то, існує висока ймовірність, що перший човен покине порт цього ж дня, найпізніше - у вівторок», – сказав Калін.

За його словами, координаційний центр в Стамбулі має незабаром завершити остаточну роботу щодо експортних маршрутів.

Нагадаємо, що угода про «зерновий коридор» була підписана в Стамбулі 22 липня.

Як повідомлялося, перший караван з українським зерном після розблокування Росією чорноморських шляхів може прибути в порт Стамбула вже 3 серпня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічого не можна прогнозувати й варто стежити, як будуть виконуватися домовленості щодо зернового експорту.

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Теги: Туреччина росія експорт зерно Україна

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