У Рязані в районі військового аеродрому лунали вибухи

За даними Міноборони РФ, уранці над Рязанською областю протиповітряна оборона збила 7 безпілотників

У російському місті Рязань уночі та зранку лунали вибухи. Місцева влада повідомляла про атаку безпілотників, а в мережі писали, що під ударом могли бути нафтопереробний завод та військовий аеродром «Дягілєво». Про атаку дронів проінформували губернатор Рязанської області Павло Малков та Міноборони РФ.

За їхніми даними, уранці над Рязанською областю російська протиповітряна оборона збила 7 безпілотників. Постраждалих немає. В обстрілі звинувачують Україну.

Вантажівка, у якій, нібито, вибило вікна уламками українського дрона фото з відкритих джерел

Між тим у мережі публікують відео вибухів та дронів, що літають над Рязанню. Повідомляють також, що уламки впали біля місцевого торгово-розважального центру, у припаркованої машини вибило вікна.

Вранці потужні вибухи пролунали в Рязані: БпЛА атакували аеродром "Дягілєво" та НПЗ



У Міноборони РФ повідомили про нібито збиття 7 БПЛА. pic.twitter.com/hTVriG4M8K — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 27, 2024

Окрім цього, міноборони рф також повідомляло, що нібито українські дрони збили над Курською, Бєлгородською, Липецькою, Ростовською та Брянською областями.

До слова, вчора, 26 липня у Криму було чути вибухи.