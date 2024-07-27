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У Рязані в районі військового аеродрому лунали вибухи

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Рязані в районі військового аеродрому лунали вибухи
Російські Telegram-канали публікують уламки нібито українських дронів
фото: Astra

За даними Міноборони РФ, уранці над Рязанською областю протиповітряна оборона збила 7 безпілотників

У російському місті Рязань уночі та зранку лунали вибухи. Місцева влада повідомляла про атаку безпілотників, а в мережі писали, що під ударом могли бути нафтопереробний завод та військовий аеродром «Дягілєво». Про атаку дронів проінформували губернатор Рязанської області Павло Малков та Міноборони РФ.

За їхніми даними, уранці над Рязанською областю російська протиповітряна оборона збила 7 безпілотників. Постраждалих немає. В обстрілі звинувачують Україну.

Вантажівка, у якій, нібито, вибило вікна уламками українського дрона
Вантажівка, у якій, нібито, вибило вікна уламками українського дрона
фото з відкритих джерел

Між тим у мережі публікують відео вибухів та дронів, що літають над Рязанню. Повідомляють також, що уламки впали біля місцевого торгово-розважального центру, у припаркованої машини вибило вікна.

Окрім цього, міноборони рф також повідомляло, що нібито українські дрони збили над Курською, Бєлгородською, Липецькою, Ростовською та Брянською областями.

До слова, вчора, 26 липня у Криму було чути вибухи.

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Теги: Міноборони місцева влада Міноборони РФ завод машини влада відео аеродром

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