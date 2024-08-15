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Президент Польщі вшанував пам’ять воїнів УНР

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент Польщі вшанував пам’ять воїнів УНР
Дуда поклав вінок до пам’ятника загиблим воїнам УНР
фото: X/Анджей Дуда

Дуда вшанував пам’ять бійців УНР, які у 1920 році разом із поляками спільно боролися проти більшовиків

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять загиблих у боях проти Червоної армії воїнів Української народної республіки на православному цвинтарі у варшавському районі Воля. Відповідний допис з’явився на сторінці Дуди в X.

Зокрема, Дуда поклав вінок до пам’ятника загиблим воїнам УНР.

«Президент Республіки Польща Анджей Дуда поклав вінок до пам'ятника воїнам Української народної республіки, загиблим у польсько-більшовицькій війні на православному кладовищі у варшавському районі Воля», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Невеличка інді-студія Neo Vulgate Cycle заявила, що випустить в Steam візуальну детективну новелу, яка розповість геймерам про останні роки незалежності Української народної республіки.

До слова, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року.

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Теги: Польща Анджей Дуда УНР

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