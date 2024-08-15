Президент Польщі вшанував пам’ять воїнів УНР

Дуда вшанував пам’ять бійців УНР, які у 1920 році разом із поляками спільно боролися проти більшовиків

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять загиблих у боях проти Червоної армії воїнів Української народної республіки на православному цвинтарі у варшавському районі Воля. Відповідний допис з’явився на сторінці Дуди в X.

Зокрема, Дуда поклав вінок до пам’ятника загиблим воїнам УНР.

«Президент Республіки Польща Анджей Дуда поклав вінок до пам'ятника воїнам Української народної республіки, загиблим у польсько-більшовицькій війні на православному кладовищі у варшавському районі Воля», – йдеться у повідомленні.

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