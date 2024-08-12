Жителі Курщини розмовляють українською: військові опублікували цікаве відео

Жителька Курської області РФ: «Я хоч і не українка, але говорю українською»

Бійці батальйону «Нахтіґаль» 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ опублікували розмову із жительками Курської області Росії. На ньому дві літні жінки спілкуються із військовими українською мовою. Відповідне відео розміщено в інстаграмі «Нахтіґалю».

Військові запитали в мешканок, чи їх ніхто не ображає. На що жінки відповіли: «Та ні. Ви нас не відвезете, ноги болять?». Бійці спершу зауважили, що в машині вже немає місця, і далі поцікавилися, як мешканки Росії спілкуються українською. Одна з них заявила: «Я хоч і не українка, але говорю українською».

Наприкінці розмови військові промовили: «Слава Україні», а жінки відповіли: «Слава!».

Нагадаємо, що російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.