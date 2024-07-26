Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чверть мільйона поляків отримають повістки до початку 2025 року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чверть мільйона поляків отримають повістки до початку 2025 року
Військову кваліфікацію у Польщі проходитимуть як чоловіки, так і жінки
фото: Agencja Wyborcza

Призов на військову кваліфікацію у Польщі ще не означає призову в армію

Міністерство оборони Польщі опублікувало документ про «військову кваліфікацію». Згідно із ним, польські військові чиновники розраховують перевірити 230 тис осіб, включаючи жінок та людей до 60 років. Той, хто не з'явиться, повинен чекати штраф. Про це пише польське видання Fakt.

«Міноборони готується до військової кваліфікації. Викликати до військкомату будуть не лише юнаків, а й жінок та старших людей. Кожен, хто не з’явився, повинен очікувати штраф. Наступного року кваліфікація охопить 230 тис осіб, стільки ж, скільки цього року», – зазначають журналісти видання.

Коментуючи розпорядження, видання попереджає поляків: «Краще прийди, інакше будеш покараний!». У документі йдеться про те, що термін оголошення військових кваліфікацій на території країни встановлено до кінця січня 2025 року.

«Кінцевий термін оголошення військового відбору на території країни – 20 січня 2025 року. Тривалість проведення військового відбору – з 3 лютого 2025 року до 30 квітня 2025 року», – йдеться у проєкті розпорядження. 

Крім чоловічого населення, повістки отримають жінки 1998-2006 років народження, які мають корисну кваліфікацію для військової служби.

Повістка має бути доставлена кандидату ​​не пізніш як за сім днів до призначеної дати комісії. Якщо з поважних причин викликана особа не може з’явитися на кваліфікаційний відбір, вона повинна повідомити про це голову гміни (гміна – це найменша одиниця в адміністративному устрої Польщі – «Главком»), чи мера міста. Про це потрібно повідомити не пізніше дня, коли слід з’явитися для проходження кваліфікації. Тоді такій особі буде призначена нова дата явки до комісії.

Як виглядає така кваліфікація у Польщі? У першу чергу комісія перевіряє особу особи, яка з’являється на кваліфікаційний відбір, визначає його фізичну та розумову здатність до військової служби та видає довідки про проходження військового збору та оцінку здатності до військової служби.  Однак, як підкреслюють у публікації, призов на військову кваліфікацію ще не означає призову в армію.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться на рівні Європейського союзу. Сікорський зазначає, що ЄС може створити умови, які будуть стимулювати чоловіків призивного віку повертатися в Україну.

Читайте також: Голова Генштабу Польщі: Армія має готуватися до повномасштабного конфлікту
Теги: Польща міністр Міноборони армія військові населення молодь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Цивільні в армії прагнуть вчитися, натомість від них вимагають імітації»
Негативна селекція як основа розбудови війська. Погляд зсередини
14 липня, 18:57
Кожен проїзд кортежу Путіна надовго паралізує автомобільний рух у районі його переміщення
Боїться замаху? Путін обзавівся кортежем-двійником для прикриття
27 червня, 18:03
Кулеба зустрівся з помічником держсекретаря США та обговорив постачання ППО
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot
30 червня, 02:59
У Чехії запрацював завод із виробництва дронів для України
Чесько-українська компанія розпочала виробництво військових дронів для України
3 липня, 09:11
Кількість людей, які оновлюють дані в «Резерв+» продовжує зростати щодня
Два млн українців оновили дані в «Резерв+», ТЦК на це витратили б понад 200 днів – Міноборони
3 липня, 21:07
Останні судові розгляді суттєво відбились на репутації компанії Boeing
Компанія Boeing зізналася у шахрайстві у справі про дві авіакатастрофи
8 липня, 16:37
НАТО буде підтримувати Україну, запевнив Столтенберг
Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща ракети над Україною
14 липня, 19:37
Окупант відсидів у тюрмі 11 років
Двічі судимий за вбивство окупант розповів, як пішов визволяти Україну від НАТО
14 липня, 20:47
Юрій Содоль командував обороною Харківського напрямку
Справа генерала Содоля: начальник штабу «Азова» подав у суд на ДБР
23 липня, 09:25

Соціум

Арешт соратника Шойгу: аналітики оцінили кампанію чисток у Міноборони РФ
Арешт соратника Шойгу: аналітики оцінили кампанію чисток у Міноборони РФ
У Рязані в районі військового аеродрому лунали вибухи
У Рязані в районі військового аеродрому лунали вибухи
Українським біженцям у Канаді доведеться «посунутись»? До чого тут Судан
Українським біженцям у Канаді доведеться «посунутись»? До чого тут Судан
Оленівка: розслідування AP викриває кривавий злочин Росії
Оленівка: розслідування AP викриває кривавий злочин Росії
Росія заявляє про масовану атаку дронів на Брянську область
Росія заявляє про масовану атаку дронів на Брянську область
Ізраїль ліквідував понад 500 бійців збройних формувань у Лівані за дев'ять місяців
Ізраїль ліквідував понад 500 бійців збройних формувань у Лівані за дев'ять місяців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9821
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
9011
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8678
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua