Чверть мільйона поляків отримають повістки до початку 2025 року

Військову кваліфікацію у Польщі проходитимуть як чоловіки, так і жінки

Призов на військову кваліфікацію у Польщі ще не означає призову в армію

Міністерство оборони Польщі опублікувало документ про «військову кваліфікацію». Згідно із ним, польські військові чиновники розраховують перевірити 230 тис осіб, включаючи жінок та людей до 60 років. Той, хто не з'явиться, повинен чекати штраф. Про це пише польське видання Fakt.

«Міноборони готується до військової кваліфікації. Викликати до військкомату будуть не лише юнаків, а й жінок та старших людей. Кожен, хто не з’явився, повинен очікувати штраф. Наступного року кваліфікація охопить 230 тис осіб, стільки ж, скільки цього року», – зазначають журналісти видання.

Коментуючи розпорядження, видання попереджає поляків: «Краще прийди, інакше будеш покараний!». У документі йдеться про те, що термін оголошення військових кваліфікацій на території країни встановлено до кінця січня 2025 року.

«Кінцевий термін оголошення військового відбору на території країни – 20 січня 2025 року. Тривалість проведення військового відбору – з 3 лютого 2025 року до 30 квітня 2025 року», – йдеться у проєкті розпорядження.

Крім чоловічого населення, повістки отримають жінки 1998-2006 років народження, які мають корисну кваліфікацію для військової служби.

Повістка має бути доставлена кандидату ​​не пізніш як за сім днів до призначеної дати комісії. Якщо з поважних причин викликана особа не може з’явитися на кваліфікаційний відбір, вона повинна повідомити про це голову гміни (гміна – це найменша одиниця в адміністративному устрої Польщі – «Главком»), чи мера міста. Про це потрібно повідомити не пізніше дня, коли слід з’явитися для проходження кваліфікації. Тоді такій особі буде призначена нова дата явки до комісії.

Як виглядає така кваліфікація у Польщі? У першу чергу комісія перевіряє особу особи, яка з’являється на кваліфікаційний відбір, визначає його фізичну та розумову здатність до військової служби та видає довідки про проходження військового збору та оцінку здатності до військової служби. Однак, як підкреслюють у публікації, призов на військову кваліфікацію ще не означає призову в армію.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться на рівні Європейського союзу. Сікорський зазначає, що ЄС може створити умови, які будуть стимулювати чоловіків призивного віку повертатися в Україну.