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Польща звинуватила у шпигунстві росіянина, повернутого до РФ у рамках обміну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Польща звинуватила у шпигунстві росіянина, повернутого до РФ у рамках обміну
У лютому 2022 року Рубцова затримали у польському місті Перемишль
фото з відкритих джерел

Спецслужби Польщі встановили, що росіянин протягом шести років передавав розвідці РФ інформацію, яка «могла завдати шкоди» державі

Національна прокуратура Польщі заочно звинуватила у шпигунстві громадянина Росії Павла Рубцова, який багато років видавав себе за іспанського журналіста Пабло Гонсалеса. Про це повідомила пресслужба відомства.

У лютому 2022 року Рубцова затримали у польському місті Перемишль. Спецслужби Польщі встановили, що він протягом шести років передавав російській розвідці інформацію, яка «могла завдати шкоди» державі.

«Діяльність обвинуваченого полягала, зокрема, в отриманні та передачі інформації, поширенні дезінформації та проведенні оперативної розвідки», – ідеться в повідомленні Національної прокуратури Польщі.

До обміну чоловік перебував під арештом в ізоляторі. Офіційно слідство завершене не було, і справа Рубцова до суду не дійшла. За інкримінованими звинуваченнями йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Тепер стало відомо, що Рубцову вдалося проникнути в оточення лідерів російської опозиції і передавати ГРУ інформацію про їхні заходи і плани. Зокрема, до викриття він співпрацював із Фондом Бориса Нємцова.

Нагадаємо, 1 серпня, пройшов масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною. У ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії 8 осіб (усі вони є громадянами РФ).

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Теги: прокуратура Польща слідство чоловік росіяни

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