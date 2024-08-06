У В’єтнамі магнат-мільярдер отримав 21 рік за гратами: у чому його звинувачують

В'єтнамського магната-мільярдера визнали винним у шахрайстві на суму $144 млн

У понеділок Народний суд Ханоя засудив до 21 року в'язниці в'єтнамську авіакомпанію та магната нерухомості Трінь Ван Куєта. Його визнали винним в обмані акціонерів на суму $144 млн шляхом завищення вартості однієї зі своїх компаній. Про це пише Deutsche Welle.

Обвинувальний вердикт був винесений після двотижневого судового процесу над Куйєтом та 49 іншими спільниками. 48-річний Куйєт відомий у В'єтнамі тим, що володів дисконтною авіакомпанією Bamboo Airways і FLC Group, яка мала широкий спектр холдингів нерухомості, таких як готелі, курорти та поля для гольфу.

Згідно з обвинувальним актом, Куйєт шахрайським шляхом завищив вартість дочірньої компанії генерального підрядника групи, FLC Faros, повідомляючи про фіктивні внески капіталу, перш ніж вивести компанію на біржу в 2016 році. Як стало відомо компанія продала 391 мільйон акцій приблизно 30 тис. інвесторам, фактично виманивши у них 3,6 трильйона в'єтнамських донгів ($144 мільйони).

Деякі з обвинувачених Куєта є чиновниками, які схвалили схему, незважаючи на те, що знали: цифри, надані інвесторам, були неправдивими. Серед них був Тран Дак Сінь, колишній голова фондової біржі Хо Ши Міна. Сіна засудили до 6,5 років ув'язнення.

Вироки іншим обвинуваченим варіювалися від тюремного ув'язнення до умовного терміну.

До слова, арешт Куйєта у 2022 році відбувся в рамках десятирічного антикорупційного хрестового походу Комуністичної партії В'єтнаму. У квітні ще один магнат нерухомості був засуджений до смертної кари за організацію найбільшої в країні справи про фінансове шахрайство. Чионг Мі Лан був одним із найважливіших бізнесменів В'єтнаму протягом багатьох років, перш ніж його засудили за шахрайство на суму $12,5 млрд.

Раніше генеральний секретар ЦК Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг 19 липня помер у Центральному військовому госпіталі. Йому було 80 років. Про це йдеться в урядовій газеті В'єтнаму.