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РФ вимагає від Volkswagen виплатити $193 млн через «збитки» російського автовиробника

Катерина Іванова
glavcom.ua
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РФ вимагає від Volkswagen виплатити $193 млн через «збитки» російського автовиробника
У травні 2023 року Volkswagen завершив продаж своїх дочірніх компаній і заводу у РФ компанії «Арт-Фінанс»
фото з відкритих джерел

Суд Нижнього Новгорода частково задовольнив позов «Групи ГАЗ» про стягнення з Volkswagen 28,4 млрд рублів збитків

Російський суд зобов’язав Volkswagen виплатити 16,9 млрд рублів ($193 млн) відшкодування збитків російському автовиробнику «Група ГАЗ», який подав до суду на німецьку компанію через втрачену вигоду після виходу Volkswagen з російського ринку. Про це повідомляє Reuters.

Раніше з «Групою ГАЗ» було укладено контракт на виробництво автомобілів Volkswagen на його заводі в Нижньому Новгороді. Проте у травні 2023 року Volkswagen завершив продаж своїх дочірніх компаній і заводу у РФ компанії «Арт-Фінанс». Вартість не розголошується, але особа, знайома з цим питанням, повідомила Reuters, що угода оцінюється в €125 млн.

Тепер «Група ГАЗ» в окремій справі вимагає від Volkswagen відшкодування збитків через припинення постачання двигунів. Арбітражний суд Нижнього Новгорода частково задовольнив позов «Групи ГАЗ» про стягнення з Volkswagen 28,4 млрд рублів збитків.

Не відомо, чи планує Volkswagen платити, чи подасть апеляцію.

Нагадаємо, німецький автоконцерн Volkswagen Group продає свій завод у Калузі (РФ) та повністю виходить із Росії. Як повідомили у компанії, завод буде проданий торговій групі «Авілон» за 125 мільйонів євро. Вихід західних автовиробників з Росії призвів до значного падіння виробництва автомобілів у країні. За даними бізнес-асоціації AEB, у 2022 році було продано лише 687 тисяч нових автомобілів, у той час, як роком раніше було зареєтровано 1,667 млн продажів. 

До слова, російський завод замість японських автівок Mazda випускатиме китайські. Завод у Владивостоці був спільним підприємством Mazda та «Соллерс».

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Теги: санкції бізнес завод Volkswagen

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