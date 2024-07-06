В Одесі фітнес-тренер образив ветерана і побажав смерті всім захисникам

Тренера наздогнала миттєва карма

В Одесі фітнес-тренер облаяв військового і побажав смерті усім українським захисникам. Відео опублікував блогер та активіст Дем'ян Ганул. Що спричинило конфлікт – невідомо.

«Та мені по**й, що ти воював, всі хто там воює до**йоби. Ви раби. Йди далі воюй, поки не здох. Ти для мене не людина, ти г**да. Щоб ти здох, щоб ви всі там здохли», – заявив фітнес-тренер до військового.

Як з’ясувалося, тренера звуть Севастьян Гогович, він працює в одному зі спортзалів Одеси, що у бізнес-центрі «Планета». За словами активіста, фітнес-тренера наздогнала «миттєва карма» – його розшукали та, судячи з фото, розбили обличчя.

В Одесі фітнес-тренер облаяв військового, який зайшов до спортклубу. Він побажав йому «йти далі помирати».



Пройшло кілька годин



Фітнес-тренер отримує повістку та їде проходити ВЛК pic.twitter.com/vi3kFYjrtx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 6, 2024

А згодом у мережі з'явилося відео, його саджають до буса ТЦК.

«Одразу отримав повістку та поїхав проходити ВЛК. Я проконтролював його трансфер до бусіка, тепер військові матимуть змогу запитати в нього чому він бажав їм смерті», – зазначив Дем'ян Ганул.

На сторінці у Instagram Севастьяна Гоговича багато постів із антиукраїнською тематикою.

Нагадаємо, ветерана ЗСУ та лікаря-ветеринара з Одеси Олексія Притулу образив відвідувач ветеринарної клініки. На відео з камер спостереження видно, як до кабінету військового прийшов чоловік зі своїм песиком та сів на стілець поруч із лікарем. Він почав розповідати, яка проблема у собаки та що його турбує.

Ветеринар попросив повернути тваринку іншим боком, аби він зміг її оглянути. На це відвідувач запитав: «А ви не можете (підійти і – ред.) подивитися?». Ветеран розвернувся і показав, що має протези. У відповідь почув у свій бік лише лайку від чоловіка: «Пішов тоді ти н***й, п***р, б***ь», і покинув кабінет із собакою.

Згодом відвідувача ветеринарної клініки в Одесі, Вадима Шевеленка, який облаяв ветерана та лікаря-ветеринара Олексія Притулу, було притягнуто до відповідальності. А 43-річний містянин свою провину визнав та перепросив перед лікарем.

Як повідомлялося, відвідувач ветеринарної клініки в Одесі, який вилаяв ветеринара-воїна ЗСУ, причетний до корупційного скандалу щодо завищених цін на водогін для Миколаєва.