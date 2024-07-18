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«Коля завжди правий»: Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Коля завжди правий»: Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа
Жінка наголосила, що завжди слідкує за новинами про свого сина, проте інколи не хоче засмучуватися, так як переконана, що Тищенко завжди правий
фото: скриншот відео

У ситуації з побиттям військового у Дніпрі, матір Тищенка сказала, що «військові» просто не домовилися, бо на її думку Микола Тищенко – теж військовий

Після гучного скандалу та судового засідання стосовно Миколи Тищенка журналісти вирішили відшукати матір нардепа, аби запитати її думку щодо останніх подій. Репортаж з місця роботи Жанни Анатоліївни опублікували 1+1.

Як виявилося, матір нардепа торгує шкарпетками і різними букетиками біля метро в Києві та наголошує, що пенсії не отримує. Спершу журналісти запитали в неї, як вона ставиться до ситуації із побиттям військового у Дніпрі, і тим, що зараз її син під домашнім арештом. На що жінка відповіла: «Хай відпочине, відійде від цього».

Згодом під час розмови Жанна Анатоліївна почала активно захищати свого сина. Вона вважає, що «військові» просто не домовилися, бо, як вона стверджує, Микола Тищенко – теж військовий.

«А Коля не військовий?.. Да ви шо?!. Взагалі він і військовий теж, офіцер внутрішніх військ. І його стрижка… Побив військового, Коля побив. А він теж військовий, може десь він не згодний з ним був. Слухайте, той військовий і цей військовий – щось вони не домовилися до чогось», – вважає мама нардепа.

Жінка наголосила, що завжди слідкує за новинами про свого сина, проте інколи не хоче засмучуватися, так як переконана, що Тищенко завжди правий.

«Я стежу, але не хочу дуже засмучуватись. Бо я знаю, що Коля завжди правий, завжди. Він – дуже умна, досвідчена людина. І щоби не зробив – це все правильно», – видала жінка.

Журналісти також запитали, чи не допомагає вона сину-нардепу фінансово, на що Жанна Анатоліївна відповіла ствердно, так як вони «одна сім'я». На розмові про колишніх жінок Тищенка, матір не змогла пригадати кількість шлюбів сина, адже вона «зайнята людина».

Наприкінці розмови жінка була дуже обуреною щодо гейту в бік Тищенка та назвала жінок, які нібито ображають нардепа, «жабами». Також вона запевнила, що може залишити свій бізнес та піти працювати до сина.

Нагадаємо, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Народний депутат Микола Тищенко раніше вже прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

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Теги: метро бізнес жінка Микола Тищенко

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