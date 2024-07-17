Уряд дозволив підприємцям починати бізнес без дозволів та ліцензій

Подана декларація буде прирівнюватись до статусу дозволу, або ліцензії

Верховна Рада ухвалила революційний закон, спрямований на підтримку бізнесу та економіки під час війни

Верховна Рада України зробила значний крок назустріч підприємцям, ухваливши законопроєкт №7331, який дозволяє розпочинати господарську діяльність без отримання ліцензій та дозволів до кінця воєнного стану. Цей революційний крок спрямований на дерегуляцію бізнесу та підтримку економіки країни під час війни. Про це повідомила голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк.

Ключові зміни та переваги для підприємців

Тепер для початку діяльності достатньо подати декларацію, яка матиме юридичну силу дозволу чи ліцензії. Це позбавляє підприємців від бюрократичних перепон та корупційних ризиків, пов'язаних з отриманням дозволів.

Декларацію можна подати в будь-якому куточку України, незалежно від місця реєстрації бізнесу чи проживання підприємця. Це забезпечує гнучкість та мобільність для бізнесу.

Декларація дійсна не лише під час воєнного стану, а й до кінця року, в якому його буде скасовано, плюс додатково три місяці. Це дає підприємцям час адаптуватися до нових умов після завершення війни.

Підприємці, які вже мають ліцензії та дозволи, термін дії яких закінчується, можуть не хвилюватися про їх переоформлення. Ці документи автоматично продовжуються до кінця дії декларації.

Під час воєнного стану не потрібно вносити зміни до декларацій чи переоформлювати дозвільні документи, навіть якщо такі вимоги передбачені законодавством. Це суттєво зменшує адміністративне навантаження на бізнес.

Державні органи не проводитимуть планових перевірок з питань видачі дозвільних документів під час воєнного стану. Це дозволяє підприємцям зосередитися на розвитку бізнесу, не відволікаючись на зайву бюрократію.

Новий закон не поширюється на види діяльності, які можуть становити загрозу національній безпеці, критичній інфраструктурі, екології або життю та здоров'ю людей. Перелік таких видів діяльності буде визначено Кабінетом Міністрів України.

Після набрання чинності законом дозвільні органи опублікують переліки поданих декларацій на своїх офіційних вебсайтах. Уряд України має розробити та ухвалити необхідні підзаконні акти протягом двох місяців.

Очікується, що цей закон стане потужним стимулом для розвитку підприємництва в Україні, сприятиме створенню нових робочих місць та пришвидшенню економічного відновлення країни після війни. Він демонструє прагнення держави підтримувати бізнес та створювати сприятливі умови для його розвитку навіть у найскладніші часи.

Нагадаємо, що настрої українських підприємців погіршилися.

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