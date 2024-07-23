Турецькі ресторани, що порожніють у пік сезону, пішли на відчайдушний крок

Sabah: ресторани Туреччини роблять знижки через низький потік гостей

Турецькі ресторатори змушені робити суттєві знижки у спробах залучити гостей. Про це пише турецьке видання Sabah. За даними ЗМІ, туристичний сектор країни цього сезону переживає зниження активності, що й штовхає бізнес до відчайдушних заходів.

Якщо раніше готелі і ресторани «заламували» ціни для туристів, то тепер вони почали робити крок назад. «Втрата клієнтів прискорилася у ресторанах на курортах, які часто порівнюють із меню ресторанів на грецьких островах», – йдеться у публікації.

Журналісти зазначили, що за обставин, що склалися, деякі ресторани скасували плату за вхідне обслуговування, інші знизили ціни.

«Столики залишалися порожніми в ресторанах на курортах, де кількість відвідувачів зменшилася на 50% у високий сезон. Слідом за готелями почали знижки і ресторани. Хоча деякі ресторани скасували плату за обслуговування, деякі зробили 10-20% знижки» – пише Sabah.

Голова ради директорів Торгової палати турецького курорту Бодрум Махмут Сердар Кочадон уточнив, що страждають не всі ресторани. Наприклад, розкішні заклади не мають проблем, оскільки в них інша клієнтура. У середньому та нижньому сегментах зниження потоку клієнтів відчувається сильно.

Підкреслюючи, що витрати самих рестораторів високі, Кочадон сказав: «Вони не можуть дати 40-50% знижку, як у готелях. У них і так немає такого прибутку. Сезон короткий. Наш бізнес працює над тим, щоб не втратити прибутки у цей період».

До слова, у Туреччині ціни готелів піднялися настільки, що громадянам довелося знайти новий спосіб пляжного відпочинку, щоб заощадити. У міру зростання цін на готелі зростає інтерес до відпочинку у караванах, тобто у будинках на колесах.