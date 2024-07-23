Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Турецькі ресторани, що порожніють у пік сезону, пішли на відчайдушний крок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Турецькі ресторани, що порожніють у пік сезону, пішли на відчайдушний крок
Туристи не ходять у ресторани Бодрума через шалені ціни
фото із відкритих джерел

Sabah: ресторани Туреччини роблять знижки через низький потік гостей

Турецькі ресторатори змушені робити суттєві знижки у спробах залучити гостей. Про це пише турецьке видання Sabah. За даними ЗМІ, туристичний сектор країни цього сезону переживає зниження активності, що й штовхає бізнес до відчайдушних заходів.

Якщо раніше готелі і ресторани «заламували» ціни для туристів, то тепер вони почали робити крок назад. «Втрата клієнтів прискорилася у ресторанах на курортах, які часто порівнюють із меню ресторанів на грецьких островах», – йдеться у публікації.

Журналісти зазначили, що за обставин, що склалися, деякі ресторани скасували плату за вхідне обслуговування, інші знизили ціни.

«Столики залишалися порожніми в ресторанах на курортах, де кількість відвідувачів зменшилася на 50% у високий сезон. Слідом за готелями почали знижки і ресторани. Хоча деякі ресторани скасували плату за обслуговування, деякі зробили 10-20% знижки» –  пише Sabah.

Голова ради директорів Торгової палати турецького  курорту Бодрум Махмут Сердар Кочадон уточнив, що страждають не всі ресторани. Наприклад, розкішні заклади не мають проблем, оскільки в них інша клієнтура. У середньому та нижньому сегментах зниження потоку клієнтів відчувається сильно.

Підкреслюючи, що витрати самих рестораторів високі, Кочадон сказав: «Вони не можуть дати 40-50% знижку, як у готелях. У них і так немає такого прибутку. Сезон короткий. Наш бізнес працює над тим, щоб не втратити прибутки у цей період».

До слова, у Туреччині ціни готелів піднялися настільки, що громадянам довелося знайти новий спосіб пляжного відпочинку, щоб заощадити. У міру зростання цін на готелі зростає інтерес до відпочинку у караванах, тобто у будинках на колесах.

Читайте також: Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу                                                                                                
Теги: бізнес Туреччина ресторан туризм готель відпочинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грузини обіграли команду Португалії та пробилися в плей-оф
Євро-2024: визначилися всі учасники стадії плей-оф
27 червня, 02:36
Всі держустанови, які володіють і адмініструють державними серверами, зобовʼязані встановити необхідні технічні обмеження на завантажування і використання сервісів TikTok
Уряд Косова заборонив використання TikTok: на кого розповсюджуються обмеження
29 червня, 02:45
Цьогоріч Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі
Три країни НАТО розпочали розмінування Чорного моря
1 липня, 13:33
У 2023 році до ЄС з-за кордону прибуло два мільярди посилок із заявленою вартістю менше ніж 150 євро
Євросоюз збирається ввести мита на дешеві товари з AliExpress – FT
3 липня, 11:03
Туреччина вирішила боротись із залежністю громадян від тютюну
Туреччина планує запровадити податок на недопалки цигарок
5 липня, 09:03
Російський генерал Сергій Кобилаш наказав обстріляти місто Одесу, в якому він народився
Російський генерал наказав обстріляти місто, в якому народився, йому повідомлено про підозру
6 липня, 15:59
Ердоган під час офіційного візиту до Туреччини Володимира Зеленського заявив, що його країна беззаперечно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України
Дипломат: Туреччина зацікавлена у тому, щоб Україна була у НАТО
12 липня, 12:06
Будинок-ботанічний сад з'явився у Туреччині
Прибиральники у Туреччині перетворили двір будинку на ботанічний сад (фото)
17 липня, 05:00
Туристи починають шукати нові, більш прохолодні маршрути північної та західної Європи
Літній відпочинок у Європі без спеки: п'ять нетипових маршрутів
17 липня, 09:53

Соціум

Турецькі ресторани, що порожніють у пік сезону, пішли на відчайдушний крок
Турецькі ресторани, що порожніють у пік сезону, пішли на відчайдушний крок
Російська влада посилить переслідування опозиції: Інститут вивчення війни розкрив плани Кремля
Російська влада посилить переслідування опозиції: Інститут вивчення війни розкрив плани Кремля
Нідерландські вчені створили дрон, що рухається як комаха (відео)
Нідерландські вчені створили дрон, що рухається як комаха (відео)
Коли помре Путін? Що росіяни питають у тарологів
Коли помре Путін? Що росіяни питають у тарологів
Генштаб показав, як ЗСУ тренуються на системі ППО Starstreak у Британії
Генштаб показав, як ЗСУ тренуються на системі ППО Starstreak у Британії
Терорист Гіркін знайшов собі роботу у в'язниці
Терорист Гіркін знайшов собі роботу у в'язниці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
20K
Ольга Сумська звернулася у розпачі до Мінкульту: Відгукніться, реагуйте!
20K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
8574
Пенсійний фонд України анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності України
7365
«Мали їхати на море». Донька Фаріон розповіла про останні дні мовознавиці

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua