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Удари Ізраїлю по Ірану: як відреагували ціни на нафту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Удари Ізраїлю по Ірану: як відреагували ціни на нафту
Ціни на нафту різко змінились після новин про атаки Ізраїлю по Ірану
фото із відкритих джерел

Ціни на нафту різко злетіли на тлі ударів Ізраїлю по Ірану

Ф'ючерси на сиру нафту різко зросли – до 13% після того, як Ізраїль завдав авіаударів по Ірану. Про це пише «Главком».

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 9,66% до $74,64 за барель, а ціна на Brent зросла на 9,27%, до $75,79. Це може стати найзначнішим одноденним зростанням із 2020 року.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:11 за київським часом підіймаються на $5,8 (8,36%), до $75,16 за барель. У четвер ці контракти подешевшали на $0,41 (0,59%), до $69,36 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зростають у ціні на $5,91 (8,69%), до $73,95 за барель. Як пише Trading Economics, перспектива розширення конфлікту на Близькому Сході загрожує руху суден в Ормузькій протоці – головному шляху для 20% глобальних поставок нафти.

Нагадаємо, ізраїльські ВПС у четвер завдали низку ударів по ядерних та ракетних об'єктах в Ірані. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про введення надзвичайного стану по всій країні і заявив: «Після превентивного удару  Ізраїлю щодо Ірану в найближчому майбутньому очікується ракетна атака та атака безпілотників проти держави Ізраїль та її цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

Представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомив журналістам, що операція зі знищення ядерного потенціалу Ірану та потенціалу в галузі балістичних ракет триватиме кілька днів. Чиновник пояснив, що останніми тижнями в Ізраїлю «з'явилися ознаки» того, що Іран прагне створити ядерну бомбу.

«Зараз ми знаходимося у стратегічно вигідному становищі і близькі до точки неповернення, і у нас не було іншого вибору, окрім як вжити заходів», – сказав він. Пізніше  стало відомо, що дійсно Іран має «таємний план з виробництва ядерної зброї», заявили в ізраїльській армії, оприлюднивши низку документів. 

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Теги: Іран Ізраїль нафта

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