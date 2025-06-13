Сотні винищувачів Ізраїлю за ніч атакували понад 100 цілей в Ірані

200 ізраїльських винищувачів за ніч атакували понад сотню цілей в Ірані

Понад 200 винищувачів ВПС Ізраїлю за ніч атакували понад 100 цілей на території Ірану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

Ізраїльські журналісти пишуть, що дані оприлюднила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). «Вночі понад 200 винищувачів ВПС, діючи відповідно до точних вказівок розвідки, атакували понад 100 цілей по всьому Ірану, включаючи укриття високопоставлених іранських військових лідерів», – йдеться у заяві ЦАХАЛ.

Сьогодні вночі 🇮🇱Ізраїлем було атаковано стратегічні об'єкти 🇮🇷Ірану, а також будинки високопоставлених політичних і військових чиновників pic.twitter.com/EBSBO62GHe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2025

Також повідомляється, що ізраїльська армія знищила трьох із найвищих військових командирів іранського режиму, включаючи начальника штабу ЗС і командувача КВІР (Корпусом вартових ісламської революції).

«ЦАХАЛ знищив трьох найвищих військових командирів іранського режиму: начальника штабу збройних сил іранського режиму, командувача КВІР та голову командування з надзвичайних ситуацій», – зазначено у заяві.

Раніше ізраїльська армія підтвердила атаку на ядерні об'єкти Ірану Військовий кабінет Ізраїлю зібрався в підземному командному центрі. Операція має назву «Ам Калбіа» («Народ як лев»), основна мета – усунення іранської ядерної загрози.

Як писав «Главком», Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану. На найважливішому об'єкті ядерної програми Ірану в Натанзі о 04.15 за місцевим часом (4.45 за Києвом) сталося два вибухи. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтверджував, що однією з цілей операції проти Ірану став ядерний об'єкт у Натанзі. Також цілями стали іранські фізики-ядерники, заявив він. Початок операції Нетаньягу пояснює наявністю Ірану збагаченого урану, достатнього для виробництва 9 бомб.

Reuters також назвало пріоритетні цілі Ізраїлю в Ірані, зазначивши,що метою ударів Ізраїлю по Ірану передусім є іранські військові командири.За даними видань Tasnim та IRNA загинули голова Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі та президент Ісламського університету Азад Мохаммад Мехді Техранчі. Крім того, внаслідок ізраїльської атаки загинув командувач Корпусом вартових іранської революції генерал-майор Хосейн Саламі та кілька офіцерів КВІР.

Нагадаємо Ізраїль цієї ночі завдав удару авіацією по території Ірану.