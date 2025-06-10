США і Китай починають новий раунд торгових переговорів: як відреагували ціни на нафту

Ціни на нафту зросли, оскільки ринки відреагували на переговори між США і Китаєм у Лондоні

Переговори проходять у важливий момент для обох економік. За митними даними, китайський експорт до США в травні впав на 34,5%

Високопосадовці зі США та Китаю у вівторок продовжать торговельні переговори в Лондоні, сподіваючись досягти прориву в питанні експортного контролю на рідкісноземельні елементи, які загрожують глобальним перебоям у ланцюжках постачань та уповільненню економічного зростання. Як передає «Главком», про це повідомляє агентство Reuters.

Інвестори сподіваються, що дві наддержави зможуть поліпшити відносини після того, як попередню торговельну угоду, досягнуту минулого місяця в Женеві, затьмарили звинувачення з боку Вашингтона, що Пекін блокує експорт критично важливих товарів.

Переговори проходять у важливий момент для обох економік. За митними даними, китайський експорт до США в травні впав на 34,5% – це найбільше падіння з лютого 2020 року, коли пандемія COVID-19 порушила глобальну торгівлю.

Хоча вплив на інфляцію в США та ринок праці поки що залишається помірним, долар відчуває тиск через дії американської влади. У понеділок обидві сторони зустрілися в Лондоні, щоб обговорити розбіжності щодо женевської угоди, а у вівторок вранці переговори мають продовжитися. Очікується, що обидві сторони нададуть оновлену інформацію.

Водночас ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки ринки відреагували на переговори між США і Китаєм у Лондоні. Ф'ючерси на нафту марки Brent у вівторок подорожчали на 28 центів (0,4%) до $67,32 за барель, а американська WTI – на 23 центи (0,4%) до 65,52 долара. Напередодні Brent досягла позначки $67,19, найвищої з 28 квітня, через очікування можливої торговельної угоди між США і Китаєм.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вчора провів телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном і заявив, що вони незабаром обговорять торговельну угоду. Це відкриває перспективу нових домовленостей між двома державами. Про це пише «Главком», посилаючись на CBS News.

Американський лідер заявив, що його розмова з Сі Цзіньпіном торкалася практично лише торгівлі, Україна та Іран не обговорювалися. Президент США повідомив, що дату та місце нової зустрічі з Китаєм з питань реалізації торговельної угоди буде оголошено пізніше.