Туреччина готує альтернативні транспортні коридори через ризик закриття Ормузької протоки

Близько чверті світової торгівлі нафтою проходить через Ормузьку протоку

Туреччина активно розвиває сухопутні та морські логістичні маршрути для мінімізації ризиків можливого закриття Ормузької протоки. Вона є ключовою транспортною артерією для експорту нафти та газу з країн Перської затоки. Про це заявив міністр транспорту Абдюлькадір Уралоглу, повідомляє «Главком» із посиланням на Anadolu Ajansı.

«Нам потрібні надійні альтернативи на випадок перекриття протоки, тому ми реалізуємо проекти «Шлях розвитку» та «Середній коридор», – пояснив міністр.

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу зробив заяву щодо Ормузької протоки www.aa.com.tr

За словами політика, через турецьку територію проходить 2,1 тис. км «Шляхи розвитку», в який планується інвестувати близько $24 млрд. Після повного введення проєктів терміни доставки вантажів до Європи скоротяться до 25 днів через «Шлях розвитку» і рекордних 13 днів через «Середній коридор».

Близько чверті світової торгівлі нафтою проходить через Ормузьку протоку, яка з'єднує Перську затоку з Індійським океаном. У минулому Іран вже націлювався на судна, які проходили через цей стратегічний вузол, і погрожував заблокувати його. Останніми днями також зафіксовано перешкоди у роботі навігаційних сигналів.

Нагадаємо, парламент Ірану надав уряду мандат на закриття Ормузької протоки, проте наразі остаточного рішення ще не ухвалено.

Як повідомлялося, керівник Shell, однієї з найбільших компаній, що торгує нафтою та природним газом, попередив, що потенційне блокування Ормузької протоки Іраном може спровокувати «серйозне потрясіння» на ринку нафти.

До слова, Іран намагається спішно експортувати видобуту нафту, доки Ізраїль не знищив ці запаси. Про це написало агентство Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, які зафіксували підвищену логістичну активність іранців.