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Нафтові компанії поспіхом евакуюють персонал із Іраку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Нафтові компанії поспіхом евакуюють персонал із Іраку
Попри евакуацію працівників, видобуток нафти не постраждав
фото: www.rogtecmagazine.com

Нафтові гіганти виводять своїх співробітників з країни через побоювання помсти з боку Ірану

Компанії BP, TotalEnergies та Eni почали евакуацію персоналу з нафтових родовищ в Іраку через побоювання, що сусідній Іран може завдати ракетного удару, аби помститися Ізраїлю та США, розбомбивши енергетичну інфраструктуру в регіоні. Про це пише «Главком» посилаючись на Financial Times.

Три найбільші європейські нафтові компанії «тимчасово евакуювали частину іноземного персоналу» з півдня країни, тоді як місцевий персонал залишився працювати. При цьому видобуток нафти не постраждав, повідомила державна нафтова компанія Basra Oil Company.

Рішення про евакуацію було ухвалено після авіаударів США з іранських ядерних об'єктів минулими вихідними. Eni скоротила свою присутність у країні з 260 осіб до 90, TotalEnergies евакуювала 60% свого персоналу.

Минулими вихідними США завдали удару по трьох іранських ядерних об'єктах – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Глава Пентагону Піт Гегсет після цього прозвітував, що ядерні амбіції Тегерана були знищені. За його словами, мета операції полягала в тому, щоб не допустити появи в Ірану ядерної зброї, а не змінити режим.

Раніше Сполучені Штати готуються частково евакуювати персонал свого посольства в Іраку, а також дозволили виїзд із кількох країн Близького Сходу родичів розміщених там американських військових. 

Увечері 23 червня Іран завдав ракетних ударів по військовій базі США в Катарі – Аль-Удейд. Атаку було відбито системами ППО, заявили в Досі. Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран заздалегідь попередив про удар, завдяки чому ніхто не загинув і не отримав поранення, практично жодної шкоди завдано не було.

Згодом Трамп анонсував перемир'я Ірану та Ізраїлю, яке, за його словами, може настати 24 червня. Президент США заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове».

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатен створити ядерну зброю після того, як американські удари зруйнували його інфраструктуру.

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Теги: Ірак Іран США нафта

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