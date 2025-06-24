Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном: як змінилися ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $2,69

Ціни на нафту знизилися до найнижчого рівня за понад тиждень. Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про досягнення домовленості щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, що зменшило побоювання щодо перебоїв у постачанні з регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economic Times.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $2,69, або на 3,76%, до $68,79 за барель станом на 00:06 за Гринвічем, після падіння більш ніж на 4% раніше в ході сесії і досягнення найнижчого рівня з 11 червня.

Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на $2,7, або на 3,94%, до $65,46 за барель, досягнувши найнижчого рівня з 9 червня на початку сесії і впавши приблизно на 6%.

Нагадаємо, Трамп анонсував припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. За його словами, вогонь припинить спочатку Іран, через 12 годин – Ізраїль, а «через 24 години світ вітатиме офіційне завершення 12-денної війни». Також Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном вже діє.

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі, своєю чергою, заявив, що на цей момент жодної угоди про припинення вогню немає. За його словами, якщо Ізраїль припинить атаки не пізніше 04:00 за тегеранським часом Іран також не завдаватиме ударів. Потім іранські ЗМІ повідомили про набуття чинності припинення вогню.

Як повідомлялося, Ізраїль заявив, що погодився на пропозицію США про припинення вогню з Іраном, але буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир'я.

Також 24 червня зранку ЦАХАЛ повідомив, що в кількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в напрямку країни. Clash Report публікує відео, на якому видно пряме влучання ракети в одну з ізраїльських будівель. Внаслідок чого загину люди, є поранені.