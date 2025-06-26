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Росія готова збільшити видобуток нафти – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Росія готова збільшити видобуток нафти – Bloomberg
Росія шукає способи збільшити прибутки від продажу нафти
фото із відкритих джерел

Країни ОПЕК+ вирішили у липні підвищити видобуток нафти на 411 тис. барелів на добу

Російська Федерація готова збільшити видобуток нафти, якщо таке рішення буде ухвалено 6 липня на засіданні Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК+). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg 

«За даними джерел, знайомих із позицією країни, Росія готова до чергового збільшення видобутку на наступній зустрічі ОПЕК+, якщо альянс вважатиме таке збільшення необхідним. Партнерство Москви з ОПЕК+ є дуже важливим, і Росія шукатиме рішення, прийнятне для всієї групи, на зустрічі 6 липня», – йдеться у матеріалі. 

Розбіжності між Росією та Саудівською Аравією на червневій зустрічі ОПЕК+ поставили під сумнів єдність групи. Москва спочатку виступала проти підвищення рівня видобутку в липні, а в збереженні колишніх обсягів її підтримували Оман та Алжир. Однак потім ОПЕК+ все ж таки вирішив нарощувати видобуток. Як пише агентство, на зростанні видобутку наполягає Саудівська Аравія, яка хоче збільшити свою частку на ринку.

Країни ОПЕК+ вирішили у липні підвищити видобуток нафти на 411 тис. барелів на добу. За рахунком, це було третє збільшення видобутку на такий обсяг – починаючи з травня. У листопаді 2023-го країни-нафтоекспортери оголосили про добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу і дотримувалися цієї політики, доки у грудні 2024-го не вирішили поступово відмовлятися від такого скорочення.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз вирішив не просувати план запровадження нового суворого обмеження цін на експорт російської нафти через побоювання, що загострення ситуації на Близькому Сході може спричинити зростання світових цін на нафту. 

Нагадаємо, ціни на нафту знизилися до найнижчого рівня за понад тиждень. Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про досягнення домовленості щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, що зменшило побоювання щодо перебоїв у постачанні з регіону.

До слова, доходи Саудівської Аравії від експорту нафти у квітні цього року впали до мінімального рівня за майже чотири роки. Це сталося через зниження цін на сиру нафту.

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Теги: нафта росія путін Європейський союз зниження цін обмеження

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