Голова «Сбербанку» шокував росіян прогнозом, як санкції обвалять економіку РФ

Санкцію діють і росіяни не зможуть цього не помітити

Економіка Росії без реформ повернеться на рівень 2021 лише через десять років

Російська економіка на тлі масштабних західних санкцій повернеться на рівень минулого року лише за десять років, якщо «нічого не робити», заявив глава «Сбєрбанку» Герман Греф, пишуть російські ЗМІ.

Після вторгнення Росії в Україну країни почали вводити масштабні санкції проти Росії, які торкнулися багатьох секторів економіки – фінансового, промисловості, транспорту, нафтогазового та технологічного секторів.

«Якщо нічого не робити, то повернення російської економіки на рівень 2021 може зайняти приблизно 10 років», – таку думку висловив Греф, виступаючи на діловому сніданку «Сбєрбанку».

Російська економіка 2022 року зіткнулася з безпрецедентними західними санкціями. На цьому фоні фінансова влада очікує спаду ВВП Росії за підсумками року. Мінекономрозвитку РФ очікує спад ВВП РФ цього року на 7,8%.

Нагадаємо, днями відомий російський бізнесмен розказав всю правду про руйнівну силу санкцій.

Також повідомлялося, що ще одна галузь Росії рекордно обвалилася через санкції.

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