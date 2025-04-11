Україна отримає рекордну допомогу від «Рамштайну»: названо суму

У Брюсселі стартувало нове засідання «Рамштайну»

11 квітня, під час засідання Контактної групи з питань оборони України оголошено підтримку Києву у розмірі більше ніж €21 млрд ($23.85 млрд). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Міністерства оборони Британії Джона Гілі під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

«Нова допомога в рамках «Рамштайнівської» групи, оголошена сьогодні (11 квітня, - ред.), перевищує €21 млрд. Це рекордна підтримка у військовій допомозі Україні», – заявив Гілі.

Він додає, що Велика Британія також продовжує свою підтримку, і цього року на військову допомогу Україні буде виділено загалом 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

The Guardian також зазначає, що Гілі підтримав заяву Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, яка засуджує триваючу агресію Путіна.

«Сьогодні рівно місяць, як Росія відкинула мирну угоду президента Трампа. Путін заявив, що хоче миру, але відхилив повне припинення вогню. Путін заявив, що хоче миру, але продовжує тягнути час і затримує переговори. Путін заявив, що хоче миру, але його війська продовжують обстрілювати Україну, як військові, так і цивільні цілі», – заявив Пісторіус.

Нагадаємо, 11 квітня, у Брюсселі відбувається нове засідання «Рамштайну». За його результатами Україна сподівається отримати додаткові системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Українці вміють бути точними. Ми навчилися збивати вже дуже багато російської зброї терору. Нам потрібно лише покрити дефіцит систем ППО, щоб наш захист неба став сильнішим», – каже він.

За словами президента, системи Patriot, які зараз «стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя».

Як відомо, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбувається засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Його проводять Британія та Німеччина. Міністр оборони США Піт Гегсет все ж долучився до засідання онлайн.

Контактна група з питань оборони України («Рамштайн») – ініціатива, яка була створена для того, щоб оцінювати оборонні потреби України й надавати допомогу. Перша зустріч Контактної групи відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині. До Контактної групи «Рамштайн» входять приблизно 50 країн, які надають військову допомогу Україні.

До зміни адміністрації у США засідання «Рамштайну» проводилося під керівництвом військових високопосадовців США – глави Пентагону та глави Об'єднаного комітету начальників штабів США. Після зміни влади тодішній міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що майбутнє «Рамштайну» визначатиме вже нова адміністрація.

Вчора у Брюсселі відбулася нова зустріч «коаліції охочих». Її очолили міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

До слова, Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, у нього входить чотири системи протиповітряної оборони Iris-T, ракети до Patriot та військова техніка.