Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Україна отримає рекордну допомогу від «Рамштайну»: названо суму

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримає рекордну допомогу від «Рамштайну»: названо суму
Гілі: «Це рекордна підтримка у військовій допомозі Україні»
фото: РА

У Брюсселі стартувало нове засідання «Рамштайну»

11 квітня, під час засідання Контактної групи з питань оборони України оголошено підтримку Києву у розмірі більше ніж €21 млрд ($23.85 млрд). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Міністерства оборони Британії Джона Гілі під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

«Нова допомога в рамках «Рамштайнівської» групи, оголошена сьогодні (11 квітня, - ред.), перевищує €21 млрд. Це рекордна підтримка у військовій допомозі Україні», – заявив Гілі.

Він додає, що Велика Британія також продовжує свою підтримку, і цього року на військову допомогу Україні буде виділено загалом 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

The Guardian також зазначає, що Гілі підтримав заяву Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, яка засуджує триваючу агресію Путіна.

«Сьогодні рівно місяць, як Росія відкинула мирну угоду президента Трампа. Путін заявив, що хоче миру, але відхилив повне припинення вогню. Путін заявив, що хоче миру, але продовжує тягнути час і затримує переговори. Путін заявив, що хоче миру, але його війська продовжують обстрілювати Україну, як військові, так і цивільні цілі», – заявив Пісторіус.

Нагадаємо, 11 квітня, у Брюсселі відбувається нове засідання «Рамштайну». За його результатами Україна сподівається отримати додаткові системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Українці вміють бути точними. Ми навчилися збивати вже дуже багато російської зброї терору. Нам потрібно лише покрити дефіцит систем ППО, щоб наш захист неба став сильнішим», – каже він.

За словами президента, системи Patriot, які зараз «стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя».

Як відомо, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбувається засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Його проводять Британія та Німеччина. Міністр оборони США Піт Гегсет все ж долучився до засідання онлайн.

Контактна група з питань оборони України («Рамштайн») – ініціатива, яка була створена для того, щоб оцінювати оборонні потреби України й надавати допомогу.

Перша зустріч Контактної групи відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині. До Контактної групи «Рамштайн» входять приблизно 50 країн, які надають військову допомогу Україні.

До зміни адміністрації у США засідання «Рамштайну» проводилося під керівництвом військових високопосадовців США – глави Пентагону та глави Об'єднаного комітету начальників штабів США. Після зміни влади тодішній міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що майбутнє «Рамштайну» визначатиме вже нова адміністрація.

Вчора у Брюсселі відбулася нова зустріч «коаліції охочих». Її очолили міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

До слова, Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, у нього входить чотири системи протиповітряної оборони Iris-T, ракети до Patriot та військова техніка.

Теги: військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тепер пропозиції Трампа має дати оцінку Путін
Перемир'я на 30 днів. Чи погодиться Росія?
12 березня, 16:56
Лідери ЄС підтримали припинення вогню та встановлення миру
ЄС готовий продовжувати військову підтримку України, однак є нюанс
21 березня, 17:17
Американські підрядники, які допомагають зі зброєю, також відновили роботу
США підтвердили повне відновлення військової допомоги Україні – CNN
12 березня, 22:29
Європейські дипломати вважають, що підтримка України не повинна слабшати
ЄС продовжить озброювати Україну під час можливого перемир'я – DW
15 березня, 02:32
За словами глави МЗС, пауза в обміні розвідданими не зашкодила Україні
Британія оцінила вплив паузи в обміні розвідданими на перебіг війни в Україні
17 березня, 20:55
Зеленський поспілкувався з журналістами 19 березня
Президент відповів на пропаганду росіян щодо F-16, позитивною новиною
20 березня, 00:38
У лютому норвезький уряд ухвалив рішення закупити та передати системи ППО для України на суму 1,2 млрд крон (понад €86 млн)
Норвегія виділить понад €400 млн на артилерійські боєприпаси для України
7 квiтня, 20:27
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер та президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції
Бельгія виділяє рекордну суму на допомогу Україні
8 квiтня, 16:35
Пісторіус розповів про перспективи передачі Україні нових систем Iris-T
Німеччина передає Україні системи ППО та ракети для Patriot
Сьогодні, 11:35

Економіка

«Вистачить на десятиліття»: Саудівська Аравія відкрила низку родовищ нафти та газу
«Вистачить на десятиліття»: Саудівська Аравія відкрила низку родовищ нафти та газу
Україна отримає рекордну допомогу від «Рамштайну»: названо суму
Україна отримає рекордну допомогу від «Рамштайну»: названо суму
Китай знайшов під морем великі запаси нафти
Китай знайшов під морем великі запаси нафти
Ціни на яйця у США напередодні Великодня оновили рекорд – WSJ
Ціни на яйця у США напередодні Великодня оновили рекорд – WSJ
Німеччина передає Україні системи ППО та ракети для Patriot
Німеччина передає Україні системи ППО та ракети для Patriot
Китай підіймає мита на американські товари до 125%
Китай підіймає мита на американські товари до 125%

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
45K
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
21K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
20K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків
18K
Працівник ТЦК назвав найгіршу роботу, від якої втікають усі колеги

Новини

11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua