Президент відповів на пропаганду росіян щодо F-16, позитивною новиною

Зеленський: Додаткові F-16 прилетіли в Україну

19 березня ввечері президент України Володимир Зеленський з Фінляндії онлайн поспілкувався з журналістами. У підсумку брифінгу президент повідомив гарну новину, пов'язану з бортами F-16.

Як інформує «Главком», Зеленський заявив під час онлайн-брифінгу, що до України прилетіли додаткові винищувачі F-16.

«Додаткові F-16 прилетіли в Україну, це хороша новина», – сказав глава української держави.

Зеленський не повідомив скільки бортів прибуло. «Скільки не скажу», – заінтригував президент.

«Росіяни набрехали, що збили F-16. Брехня, F-16 ніхто не збив, а ось кілька літаків прилетіли в Україну», – підсумував український лідер.

Нагадаємо, що інформація про те, що сьогодні, 19 березня, над Сумською областю росіяни збили український винищувач F-16 не відповідає дійсності.

«Рашнпропаганден знову «збили» наш літак! Цього разу F-16. «Всі цілі збиті!» – загони Путіна нагодовані!» – написав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Також на запитання про можливі переговори делегацій України та Росії, Зеленський відповів, що «це не є великою проблемою».

«Це не велика проблема. Був би результат. Якщо буде політична воля, передусім, з боку росіян, хоч вони і не хочуть закінчувати війну, то не є проблема зустрічі. Тут питання абсолютно прагматичне, якщо є напряцьовані варіанти, що можуть наблизити до закінчення війни, то можемо рухатись», – сказав президент.

Також за словами Зеленського, під час перемовин питання територій буде найскладнішим.

«Питання територій буде найскладнішим. Я це відчуваю, ми це розуміємо. Це буде виклик, і ми будемо захищати максимально Україну. Нам буде дуже непросто», – підкреслив президент.