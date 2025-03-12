Перемир'я на 30 днів. Чи погодиться Росія?

«Якщо Трамп хоче, щоб Путін ухвалив його мирний план, йому треба показати, що США готові надати Україні допомогу»

Чи настане мир після останніх заяв президента США та його команди?

Ні. Це означає лише одне – що Трамп вперше сформулював свою позицію для перемовин у вигляді 30-денного перемирʼя на діючій лінії фронту.

Оскільки одночасно була розблокована військова допомога Україні від США, то впевненості, що Путін погодиться з пропозицією Трампа, в американців нема.

Тепер пропозиції Трампа має дати оцінку Путін.

Раніше Росія включила до складу своєї території пʼять регіонів України, і зупинка бойових дій буде означати, що Росія відмовляється від ідеї захоплення усіх цих регіонів.

Без такого рішення та відмови РФ від планів захоплення Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини зупинка бойових дій неможлива.

На мій погляд, для того, щоб Путін погодився на перемирʼя, потрібно зупинити російську армію на фронті, тобто довести, що Путін не здатен знищити Україну військовими методами.

А щоб зупинити фронт треба вбивати більше окупантів, ніж Путін здатен їх мобілізувати – тобто знищувати за місяць приблизно 40 тисяч.

При таких втратах фронт зупиниться і будь-які наступи стануть невигідні для РФ. Це є єдина стратегія гарантованого примусу Путіна до миру.

Тому якщо Трамп хоче, щоб Путін ухвалив його мирний план, йому треба показати, що США готові надати Україні допомогу у значно більшому обсязі, ніж раніше, щоб не стримувати Росію, а щоб завдати їй серію військових поразок.

Якщо США та ЄС залишать військову допомогу на рівні 2024-го року, та збільшать фінансову допомогу для озброєння України сучасними дронами, РЕБ, РЕР та звʼязком, Україна створить протягом року справжній фронт дронів та антидронів, і російська піхота буде знищуватись у необхідній для перемоги кількості, а українські втрати будуть зменшені.

У нас є для цього і навчені люди, і технології, і організаційні структури, не вистачає лише ресурсів для масштабування.

Тільки військові поразки та втрата можливості наступати змусить Путіна погодитись на мир.