США підтвердили повне відновлення військової допомоги Україні – CNN

Американські підрядники, які допомагають зі зброєю, також відновили роботу

В Україну знову відправляють артилерійські снаряди, протитанкову зброю та боєприпаси для ракетних систем HIMARS у межах пакетів допомоги, які схвалила адміністрація Байдена

Обмін розвідувальними даними та постачання зброї між США та Україною повністю відновлено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Зазначається, що надходження американської зброї та обмін розвідданими між США та Україною повністю відновився після зустрічі представників двох країн в Саудівській Аравії 11 березня.

Видання пише, що в Україну знову відправляють артилерійські снаряди, протитанкову зброю та боєприпаси для ракетних систем HIMARS у межах пакетів допомоги, які схвалила адміністрація Байдена.

Також американські підрядники, які знаходяться в Україні для технічного обслуговування, навчання та підтримки складніших систем озброєння, відновили роботу.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що поставки американської зброї, які надходять через логістичний центр у Жешуві-Ясенці, тепер повернулися на той рівень, який був до короткої паузи.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заступника керівника Офісу Президента Павла Палісу у Facebook.

Стало відомо, що США вирішили відновити постачання військової допомоги Україні після зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії.

«Є підтвердження, що допомогу від США відновлено. Домовленості починають виконуватися», – зазначив Павло Паліса.

Нагадаємо, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

«Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру», – йдеться у заяві. Також США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Також Президент США Дональд Трамп заявив, що запросив би президента України Володимира Зеленського повернутися в Білий дім. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Так, Трамп заявив, що сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню і що США зустрінуться з Росією пізніше у вівторок або в середу. Він також сказав, що запросить Зеленського повернутися в Білий дім.