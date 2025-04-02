Британія анонсувала нову зустріч «коаліції охочих»

Нова зустріч «коаліції охочих» відбудеться наступного тижня

У четвер, 10 квітня, у Брюсселі відбудеться нова зустріч «коаліції охочих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на делегацію Великої Британії при НАТО.

Зустріч очолять міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Інших деталей зустрічі делегація не надала.

Тим часом 11 квітня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке проведуть Британія та Німеччина.

Як відомо, у Парижі 27 березня завершилася зустріч «коаліції охочих». Президент України Володимир Зеленський брав участь у саміті «коаліції охочих». У Парижі лідери країн обговорили спільні зусилля для припинення вогню в Україні, модель майбутньої української армії та можливість розміщення контингенту у разі перемир'я.

До слова, Зеленський закликав учасників зустрічі лідерів щодо підтримки України розробити чіткий план розгортання коаліційних сил.