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ЄС продовжить озброювати Україну під час можливого перемир'я – DW

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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ЄС продовжить озброювати Україну під час можливого перемир'я – DW
Європейські дипломати вважають, що підтримка України не повинна слабшати
фото: Армія inform

Європейські дипломати наголошують, що головна мета ЄС – забезпечити Україні сильну позицію на переговорах про мир

Існує ймовірність, що між Україною та Росією буде досягнуто 30-денного перемир'я. Однак навіть у разі такого розвитку подій Європейський Союз не має наміру припиняти постачання зброї Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Європейські дипломати наголошують, що головна мета ЄС – забезпечити Україні сильну позицію на переговорах про мир. Під час брифінгу в Брюсселі один із дипломатів заявив, що Київ повинен мати можливість відмовитися від невигідної угоди та самостійно визначати найбільш відповідний момент для переговорів.

«Євросоюз прагне, щоб Україна мала найсильнішу позицію під час мирних переговорів. Вона повинна мати змогу відмовитися від «поганої» угоди, як сказав би Трамп, і самостійно вибирати час для переговорів. Не думаю, що ЄС або його країни-члени припинять постачання озброєнь Києву, навіть якщо агресор вимагатиме цього як умову перемир'я», – зазначив він.

Ще один дипломат висловив думку, що навіть під час можливого припинення вогню Україна повинна отримувати військову допомогу.

«Бойові дії тривають, але навіть якщо буде пауза, необхідно зробити Україну сильнішою», – наголосив третій представник ЄС.

Він також підкреслив, що критично важливо не допустити перегрупування російських військ, аби вони не змогли скористатися перемир’ям для підготовки до нової атаки.

Четвертий дипломат поділяє цю позицію, зазначивши, що підтримка України не повинна слабшати. За його словами, ключове завдання союзників – зміцнити обороноздатність Києва, щоб у разі поновлення бойових дій країна була готовою до захисту.

«Головна ідея полягає в тому, щоб Україна перебувала у сильній позиції, нарощувала оборонні можливості та зберігала здатність до стримування, якщо війна відновиться», – пояснив він.

Deutsche Welle додає, що 17 березня глави МЗС країн ЄС обговорять ситуацію навколо можливого перемир'я в Україні. До зустрічі через відеозв'язок долучиться і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Теги: перемир'я військова допомога Андрій Сибіга Європейський союз Україна війна міністр

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