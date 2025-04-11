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Німеччина передає Україні системи ППО та ракети для Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Німеччина передає Україні системи ППО та ракети для Patriot
Пісторіус розповів про перспективи передачі Україні нових систем Iris-T
фото: Timm Ziegenthaler

Німеччина серед лідерів у списку країн, які надають допомогу українським військам

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, у нього входить чотири системи протиповітряної оборони Iris-T, ракети до Patriot та військова техніка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням n-tv та Guardian.

Як заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пакет також включає 15 танків Leopard 1, розвідувальні безпілотники та додаткові 100 тис. артилерійських боєприпасів.

Пісторіус також оголосив про перспективу постачання додаткових систем Iris-T у найближчі роки, а також постачання 1,1 тис. додаткових радарів наземного спостереження.

Міністр оголосив, що лідери країн обговорять прохання України виробляти ракети за ліцензією на місцевому рівні.

Раніше стало відомо, що Велика Британія та Норвегія спільно профінансують новий пакет військової допомоги Україні на суму $580 млн (450 млн фунтів стерлінгів), який передбачає масову доставку безпілотників на фронт.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що навіть у разі повного припинення допомоги від США Україна зможе продовжувати боротися з російськими окупантами. Як зазначив головком, основну допомогу Україна отримує від європейських партнерів, тоді як допомога від США зменшилася.

Як повідомлялося, у 2025 році Бельгія виділяє Україні оборонний пакет допомоги на €1 млрд. Країна також планує надалі щороку виділяти українцям мільярд євро на оборону.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова придбати у США засоби протиповітряної оборони та інше озброєння на суму до $50 млрд, розглядаючи таку угоду як форму гарантій безпеки.

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Теги: військова допомога військова техніка Німеччина

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