Норвегія виділить понад €400 млн на артилерійські боєприпаси для України

У лютому норвезький уряд ухвалив рішення закупити та передати системи ППО для України на суму 1,2 млрд крон (понад €86 млн)

Норвегія надасть Україні у 2025 році військової допомоги на майже $8 млрд

Норвегія вирішила виділити близько €417 млн на закупівлю артилерійських боєприпасів для України. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Зокрема, Норвегія надає 4 млрд крон (€334 млн) на чеську ініціативу з купівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу. Норвегія виділяла кошти на чеську ініціативу і у 2024 році.

Ще 1 млрд крон (близько €83 млн) надають для Європейського фонду миру, через який ЄС також фінансує військову допомогу для України – внесок буде використаний також на артилерійські боєприпаси.

«Ми зараз посилюємо співпрацю з ЄС щодо постачання в Україну, зокрема, артилерійських боєприпасів. Європа має брати на себе більшу відповідальність за підтримку України у її боротьбі за свободу», – зазначив прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо, Норвегія надасть Україні у 2025 році військової допомоги на майже $8 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку праці й інтеграції країни Тоньє Бренну.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що кошти підуть на закупівлю та виробництво дронів, снарядів, артилерії.

Як зазначила норвезька чиновниця, за три роки муніципалітети країни прийняли понад 90 тис. українських біженців та осіб з тимчасовим захистом.

Раніше «Главком» повідомляв, що цьогоріч Норвегія збільшить допомогу Україні у понад два рази – до суми у майже €7,5 млрд.

До слова, у лютому цього року норвезький уряд ухвалив рішення закупити та передати системи ППО для України на суму 1,2 млрд крон (понад €86 млн).