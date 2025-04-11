Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів про очікування від нового «Рамштайну»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів про очікування від нового «Рамштайну»
За словами президента, Україні потрібно щонайменше десять систем ППО
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Глава України: «Нам потрібно лише покрити дефіцит систем ППО, щоб наш захист неба став сильнішим»

Сьогодні, 11 квітня, у Брюсселі відбувається нове засідання «Рамштайну». За його результатами Україна сподівається отримати додаткові системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Українці вміють бути точними. Ми навчилися збивати вже дуже багато російської зброї терору. Нам потрібно лише покрити дефіцит систем ППО, щоб наш захист неба став сильнішим», – каже він.

За словами президента, системи Patriot, які зараз «стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя».

Раніше Зеленський наголошував, що Україні потрібно щонайменше десять систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет.

«Петріоти» роблять це найкраще. Ми говорили неодноразово з американською стороною, з усіма в Європі, хто здатен допомогти. Ми розраховуємо на рішення. Тільки за цей день уже було кілька повітряних тривог по країні через загрозу балістики. І зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем дефіцит. Системи у світі є. Навіть «петріотів» достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів», – пояснив глава держави.

Як відомо, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбувається засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Його проводять Британія та Німеччина. Міністр оборони США Піт Гегсет все ж долучився до засідання онлайн.

Контактна група з питань оборони України («Рамштайн») – ініціатива, яка була створена для того, щоб оцінювати оборонні потреби України й надавати допомогу.

Перша зустріч Контактної групи відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині. До Контактної групи «Рамштайн» входять приблизно 50 країн, які надають військову допомогу Україні.

До зміни адміністрації у США засідання «Рамштайну» проводилося під керівництвом військових високопосадовців США – глави Пентагону та глави Об'єднаного комітету начальників штабів США. Після зміни влади тодішній міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що майбутнє «Рамштайну» визначатиме вже нова адміністрація.

Вчора у Брюсселі відбулася нова зустріч «коаліції охочих». Її очолили міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

До слова, Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, у нього входить чотири системи протиповітряної оборони Iris-T, ракети до Patriot та військова техніка.

Читайте також:

Теги: Брюссель Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Сполучені Штати Америки дуже сильно здивовані
Ситуація з полоненими китайцями. Зеленський розповів про реакцію США
9 квiтня, 20:01
Зеленський під час зустрічі з начальниками штабів збройних сил Великої Британії і Франції
Розміщення безпекового контингенту в Україні: Зеленський повідомив перші деталі
5 квiтня, 17:33
Президент: Україна не визнає військову допомогу США як борг
Зеленський прокоментував нову угоду про копалини, яку надіслали США
28 березня, 18:56
Президент заявив, що усі ефективні підрозділи в Силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись
«Є питання, які треба вирішувати». Зеленський провів Ставку щодо підготовки військових
24 березня, 21:18
Під час зустрічі Трампа і Зеленського розгорілася справжня суперечка
Келлог заявив, що радив Зеленському уникнути зустрічі із Трампом в Овальному кабінеті
21 березня, 15:54
Зеленський поспілкувався з журналістами 19 березня
Брифінг президента Зеленського: головні тези
20 березня, 01:26
У багатьох регіонах України триває загроза ударних дронів. Це відбувається на тлі розмов про перемир'я
«Путін фактично відкинув пропозицію припинення вогню». Зеленський про чергову атаку РФ
19 березня, 00:23
З 11 березня Росія запустила по Україні 580 «шахедів»
Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні після перемовин у Джидді
19 березня, 00:10
Зеленський підписав укази про звільнення Баргилевича та призначення Гнатова
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ
16 березня, 17:25

Політика

Місяць «перемир’я» з РФ. Сибіга розповів про наслідки для України
Місяць «перемир’я» з РФ. Сибіга розповів про наслідки для України
Зеленський розповів про очікування від нового «Рамштайну»
Зеленський розповів про очікування від нового «Рамштайну»
Україна готує санкції щодо тіньового танкерного флоту РФ – Зеленський
Україна готує санкції щодо тіньового танкерного флоту РФ – Зеленський
«Мене в Україні годують краще». Полонений китаєць не хоче повертатися до Росії
«Мене в Україні годують краще». Полонений китаєць не хоче повертатися до Росії
У Львові нібито відбудеться масштабна земельна афера: Садовий бʼє на сполох
У Львові нібито відбудеться масштабна земельна афера: Садовий бʼє на сполох
Генштаб прокоментував розмови щодо переведення Сухаревського
Генштаб прокоментував розмови щодо переведення Сухаревського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
31K
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
21K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
15K
Працівник ТЦК назвав найгіршу роботу, від якої втікають усі колеги
12K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків

Новини

11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua