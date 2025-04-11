Зеленський розповів про очікування від нового «Рамштайну»

За словами президента, Україні потрібно щонайменше десять систем ППО

Глава України: «Нам потрібно лише покрити дефіцит систем ППО, щоб наш захист неба став сильнішим»

Сьогодні, 11 квітня, у Брюсселі відбувається нове засідання «Рамштайну». За його результатами Україна сподівається отримати додаткові системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Українці вміють бути точними. Ми навчилися збивати вже дуже багато російської зброї терору. Нам потрібно лише покрити дефіцит систем ППО, щоб наш захист неба став сильнішим», – каже він.

За словами президента, системи Patriot, які зараз «стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя».

Раніше Зеленський наголошував, що Україні потрібно щонайменше десять систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет.

«Петріоти» роблять це найкраще. Ми говорили неодноразово з американською стороною, з усіма в Європі, хто здатен допомогти. Ми розраховуємо на рішення. Тільки за цей день уже було кілька повітряних тривог по країні через загрозу балістики. І зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем дефіцит. Системи у світі є. Навіть «петріотів» достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів», – пояснив глава держави.

Як відомо, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбувається засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Його проводять Британія та Німеччина. Міністр оборони США Піт Гегсет все ж долучився до засідання онлайн.

Контактна група з питань оборони України («Рамштайн») – ініціатива, яка була створена для того, щоб оцінювати оборонні потреби України й надавати допомогу. Перша зустріч Контактної групи відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині. До Контактної групи «Рамштайн» входять приблизно 50 країн, які надають військову допомогу Україні.

До зміни адміністрації у США засідання «Рамштайну» проводилося під керівництвом військових високопосадовців США – глави Пентагону та глави Об'єднаного комітету начальників штабів США. Після зміни влади тодішній міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що майбутнє «Рамштайну» визначатиме вже нова адміністрація.

Вчора у Брюсселі відбулася нова зустріч «коаліції охочих». Її очолили міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

До слова, Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема, у нього входить чотири системи протиповітряної оборони Iris-T, ракети до Patriot та військова техніка.