Бельгія виділяє рекордну суму на допомогу Україні

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер та президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції

Прем'єр Бельгії вважає, що Україні потрібно допомогти розбудувати більше спроможностей військово-промислового комплексу для самозахисту

У 2025 році Бельгія виділяє Україні оборонний пакет допомоги на €1 млрд. Країна також планує надалі щороку виділяти українцям мільярд євро на оборону. Як передає «Главком», про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку транслювало «Суспільне».

Барт де Вевер уточнив, що €1 млрд допомоги передбачили на цей рік, і надалі Бельгія виділятиме на оборону України ще по мільярду євро щороку.

Прем'єр-міністр Бельгії вважає, що Україні потрібно допомогти розбудувати більше спроможностей військово-промислового комплексу для самозахисту, а також для того, щоб підготувати Європу до можливих загроз з боку Росії.

«Ми дуже вражені тим, що Україна домоглася у своєму ВПК. Ми розуміємо, що вже були підписані чотири контракти, що є зацікавленість з нашого боку розпочинати виробництво тут», – сказав де Вевер.

Нагадаємо, 8 квітня, до Києва прибула делегація з Бельгії. До її складу ввійшли прем’єр-міністр Барт Де Вевер, глава МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VRT.

Зазначається, що впродовж дня політики матимуть зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Також заплановані двосторонні зустрічі на рівні міністрів.

До слова, 6 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом після саміту країн Європи у Брюсселі. Зеленський подякував королю бельгійців за аудієнцію.