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    Економіка

    Молдова має намір купувати більше української електроенергії

    30 червня&nbsp;Україна почала постачати електроенергію до Кишинева - Молдова має намір купувати більше української електроенергії
    30 червня Україна почала постачати електроенергію до Кишинева
    фото ілюстративне

    Кишинів шукає альтернативи електроенергії з Придністров'я

    Президент Молдови Майя Санду заявила, що влада шукає гроші, щоб купляти в України більше електроенергії. Про це передає TVR Moldova.

    Санду зазначила, що хотіла б, щоб Кишинів, закуповуючи більше електроенергії в Україні, разом з тим шукав альтернативи, тому що контракт з невизнаним Придністров'ям не довгостроковий.

    «Ми хотіли б мати можливість купувати більше електроенергії, тому що в разі контракту з Тирасполем у нас немає ясності, що буде далі. Немає довгострокового контракту, щоб дізнатись, чи зможемо ми забезпечити суму, яку ми купили до цих пір. Очевидно, ми хочемо мати альтернативи і ресурси», – зазначила Санду.

    Нагадаємо, з першої години ночі 30 червня Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт. Лише за перший день державне підприємство «Укренерго» заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину.

    Нагадаємо, у березні цього року завершилося обʼєднання української та європейської енергосистем. Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу». Українська енергетична система сьогодні синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

    У день початку війни з Росією Україна остаточно від’єдналася від енергетичної системи РФ і Білорусі.

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    Теги: експорт Молдова електроенергія Україна Майя Санду
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    Молдова має намір купувати більше української електроенергії