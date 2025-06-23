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Трамп може відключити інтернет в Євросоюзі – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп може відключити інтернет в Євросоюзі – Politico
Лише один наказ президента США може відключити країн-членів Євросоюзу від цифрового світу
фото із відкритих джерел

Європа опинилася в критичній залежності від американських технологічних гігантів, таких як Amazon, Microsoft та Google

Адміністрація президента США Дональда Трампа на тлі розв'язаної торгової війни може позбавити Європу інтернету. Європейський Союз практично повністю залежить від американських хмарних сервісів. Як повідомляє «Главком», про це пише видання Politico з посиланням на експертів.

Журналісти зазначають, повернення Дональда Трампа до Білого дому змушує Європу враховувати серйозну цифрову вразливість: США встановили автоматичний блокувальний механізм для свого інтернету. «У той час, як адміністрація США підвищує ставки в геополітичній грі в покер, яка розпочалася, коли Трамп розпочав свою торговельну війну, європейці починають усвідомлювати, що роки надмірної залежності від кількох американських технологічних гігантів дали Вашингтону виграшну комбінацію», – йдеться в матеріалі.

Так, глава аналітичного Центру з регулювання в Європі Зак Майєрс наголосив, що потенційний наказ Трампа відключити інтернет або зробити щось ще, аби Європа зазнала серйозних економічних збитків, вже не такий неправдоподібний, як пів року тому. Тим часом глава австрійського провайдера хмарних сервісів Anexia Александер Віндбіхлер сказав Politico, що йому і іншим IT-компаніям слід було раніше привернути увагу до «нездорової залежності» від американських сервісів.

Раніше видання Politico писало, що Євросоюз збирається наголосити на розвитку співпраці зі США в цифровій сфері, визнаючи перевагу заокеанських технологій у таких критично важливих галузях, як хмарні сервіси, штучний інтелект та мікрочіпи.

Американські компанії у сфері хмарних сервісів захопили понад дві третини європейського ринку. США значно випереджають ЄС у розвитку ШІ. Водночас частка Європи на світовому ринку мікропроцесорів впала приблизно до 10%.

Нагадаємо, іранська служба кібербезпеки заборонила чиновникам користуватися пристроями, що підключаються до інтернету. Спецслужба побоюється, що їх може відстежити або зламати Ізраїль.

До слова, Європейський Союз продовжує активні торговельні перемовини зі Сполученими Штатами напередодні 9 липня – дати, коли можуть бути запроваджені нові мита.

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Теги: США Європа Дональд Трамп інтернет штучний інтелект

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