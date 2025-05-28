Можна дарувати на весілля. Одесити жартують з високих цін на черешню

Користувачі не приховують свого здивування та іронізують щодо недоступності улюбленої ягоди

В Одесі активно обговорюють захмарну ціну на першу черешню у супермаркеті «Сільпо». Фотографія, на якій видно цінник у 999 грн за кілограм, викликала хвилю обурення та численні жартівливі коментарі серед користувачів соцмережі. Про це повідомляє «Главком».

«В «Сільпо» черешня вже по 999 грн, треба брати», – йдеться у підписі до фото.

Черешня в Одесі коштує 999 грн за кілограм скриншот допису

Користувачі не приховують свого здивування та іронізують щодо недоступності улюбленої ягоди. Серед коментарів є саркастичні: «З якої планети її привозять?», «Я краще десь вкраду» та «Треба брати». Деякі відверто заявляють: «Це просто піп*ц», а інші з гумором запитують: «Хто останній в черзі? я за вами... і більше кіла в одні руки не давайте».

скриншот коментарів

Частина коментаторів висловлює думку, що така ціна тримається лише тому, що є попит: «Якби не було попиту, не було б і такої ціни, а раз беруть, то чому не продавати». Водночас багатьох цікавить, хто ж насправді купує черешню за такі гроші та як магазин списує збитки, якщо її не продають: «Мені цікаво, хтось купує? Якщо ніхто, як магазин списує збитки і платить фермерам чи імпортерам?».

скриншот коментарів

Є також користувачі, які оптимістично прогнозують падіння цін: «Почекайте ще місяць, і буде по 150 за кг». З'явилися й порівняння з цінами в інших країнах, що лише підкреслює ситуацію: «У Канаді 20 доларів коштує кг», «Поруч у Молдові вона вже коштує 150-200 грн».

Багато користувачів зазначили, що вже мають власну черешню або очікують на її дозрівання, що робить їх незалежними від високих цін у магазинах: «Вже своя дозріла… то я що багата???», «У мене через пару тижнів своя буде черешня».

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот комантарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Нагадаємо, у Києві з'явилися перші сезонні ягоди та фрукти, однак їхня вартість поки що залишається дуже високою. Зокрема, у мережі супермаркетів «Сільпо» ціна на черешні сягає захмарних 999 грн за кілограм.

Крім черешень, серед інших ранніх ягід, які вже доступні, але за високою ціною на прилавках супермаркету можна побачити чорниці. За упаковку вагою 350 грамів доведеться викласти 599 грн.

Також супермаркет пропонує ківі сорту Gold по 599 грн за кілограм. Цей сорт ківі відомий своїм солодшим смаком та яскравим жовтим кольором м'якоті.