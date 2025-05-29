Стало відомо, де найбагатші люди світу ховають статки від наслідків політики Трампа

Багатії все частіше зберігають своє золото в Сінгапурі через зростання глобальних ризиків та волатильності через політику Трампа

Найзаможніші люди світу дедалі частіше переказують золото в офшори через економічну та геополітичну невизначеність, і Сінгапур стає одним із найпопулярніших із них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNBC.

Неподалік від аеропорту Сінгапуру розташована шестиповерхова споруда, вкрита оніксом і забезпечена надійною охороною. За її сталевими дверима заховані золоті та срібні злитки на суму приблизно $1,5 млрд. Сховище містить величезну камеру схову, заввишки в три поверхи, заповнену тисячами сейфів.

З початку 2025 року до квітня сховище отримало на 88% більше замовлень на зберігання золота і срібла порівняно з тим самим періодом 2024 року, розповів його засновник Грегор Грегерсен.

Продажі злитків дорогоцінних металів злетіли на 200% у річному обчисленні за цей час.

За словами галузевих оглядачів, рушійною силою сплеску є зростаюче почуття занепокоєння. «Багато клієнтів з дуже високим рівнем доходу стежать за тарифами, за змінами у світі, за потенційною геополітичною нестабільністю. Ідея розміщення фізичного металу в безпечній юрисдикції, такій як Сінгапур, з довіреними сторонами стає нині великою тенденцією», – розповів Грегерсен, додавши, що 90% нових замовлень надходять з-за меж Сінгапуру.

Сінгапур має репутацію безпечної юрисдикції з відносною політичною та економічною стабільністю.

Зростання вартості золота було стрімким останніми місяцями, а ціни на злитки досягли рекордних максимумів. Цьому сприяла частково його привабливість як безпечної інвестиції перед обличчям волатильності, спричиненої торговельною напруженістю між США і Китаєм.

Деякі експерти ринку вважають, що ціни на золото можуть піднятися до $5 тис. за унцію 2026 року. Нинішні спотові ціни на золото становлять близько $3300 за унцію.

Заможні люди все частіше обирають золоті злитки замість паперових, тому що вони не хочуть контрагентських і геополітичних ризиків, сказав Грегерсен. Хоча зберігання і володіння золотом не повністю вільне від цінового впливу, воно обмежує схильність до певних ризиків. «Деякі власники фізичних дорогоцінних металів побоюються зберігати золото в банківській системі, навіть у розподіленій формі, тому вони вважають за краще зберігати золото в організаціях, що не є банками», – розповів головний ринковий стратег Всесвітньої ради із золота Джон Рід, зазначивши, що це особливо актуально для тих, хто стурбований станом світової фінансової системи.

Нагадаємо, американський журнал Forbes оприлюднив свій рейтинг найбагатших людей світу. Очолює список засновник Tesla Ілон Маск. У топ-10 потрапили, зокрема, засновники Meta і Amazon Марк Цукерберг і Джефф Безос, також до списку включені шестеро українців.