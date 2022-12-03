Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Війна різко підкосила російський шоу-бізнес. Дослідження

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Війна різко підкосила російський шоу-бізнес. Дослідження
Найбільш суттєві зміни за рік відбулися у вподобаннях українських користувачів
фото з відкритих джерел

Популярність російського музичного контенту знизилася навіть у самій Росії

Кількість композицій російських виконавців, які входять до рейтингу найпопулярніших пісень серед мешканців колишніх республік СРСР, за рік скоротилася практично у всіх таких країнах. Це випливає з проведеного російського інформагенства РБК аналізу статистики сервісу Apple Music, який щодобово формує топ-100 найпопулярніших композицій країн світу.

Аналогічний топ не представлений лише Грузії (у прес-службі Apple не пояснюють, чому хіт-парад саме для цієї країни відсутня).

У грудні минулого року РБК на основі статистики Apple Music аналізував хіт-паради найпопулярніших композицій у рамках спецпроекту «30 років без СРСР». Тоді було вивчено рейтинги десяти найпопулярніших композицій для кожної пострадянської країни (крім Грузії) за даними на 2 грудня 2021 року.

Акцент був зроблений на тому, пісні яких закордонних музикантів є найпопулярнішими на теренах колишнього Радянського Союзу. На основі даних Apple Music аналізувалися переваги аудиторії Латвії, Литви, Естонії, Білорусі, Молдови, України, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії та Узбекистану. 1 грудня 2022 року РБК провів аналогічні підрахунки та зіставив дані зі статистикою річної давності.

Рік тому, у грудні 2021 року, композиції російських виконавців були потрібні практично у всіх пострадянських країнах. Найактивніше представників російської естради, окрім самої Росії, слухали в Молдові та в Україні (там їм належало по дев'ять рядків рейтингу з десяти). При цьому найменш популярними російські музиканти були в Литві, жителі якої віддавали перевагу британцям Adele, Елтону Джону та Еду Ширану. У топ-10 цієї країни вдалося потрапити лише Люсі Чеботіній та дуету «Мумій Троля» та Дані Мілохіна.

Війна різко підкосила російський шоу-бізнес. Дослідження фото 1

Найбільш суттєві зміни за рік відбулися у вподобаннях українських користувачів. Якщо рік тому практично весь топ-10 для цієї країни був представлений російськими музикантами і лише дев'яте місце посідав українець Іван Дорн, то зараз єдиною російською співачкою, яка потрапила до рейтингу, стала Instasamka із піснею «За гроші так». Шість рядків із десяти займають українські виконавці, ще дві – американці Lady Gaga та Eminem.

Війна різко підкосила російський шоу-бізнес. Дослідження фото 2

Серйозні зміни відбулися у рейтингу Apple Music у Казахстані. Якщо у грудні 2021 року сім пісень з топ-10 були виконані або російськими музикантами, або їх дуетами з казахстанськими виконавцями, то зараз єдиною російською співачкою в рейтингу є Instasamka, яка посідає дев'яте місце. При цьому в хіт-параді побільшало власне казахстанських музикантів: зараз їм належать чотири позиції, а очолює чарт казахстанська співачка Dequine.

Війна різко підкосила російський шоу-бізнес. Дослідження фото 3

Жодного російського музиканта не опинилося у хіт-парадах Киргизії та Литви. Рік тому киргизький рейтинг включав шість російських пісень, зараз же шість із десяти композицій належать авторству місцевих музикантів, ще дві – казахстанських. Жителі Литви, де російські пісні й раніше не популярні, найактивніше слухають англомовну музику. Практично весь топ-10 складається з американських, британських та канадських артистів. Винятки становлять литовський дует Remis Retro та Yva (друге місце) та литовська поп-співачка Jessica Shy (восьме місце).

Майже перестали слухати російську музику жителі Азербайджану. В аудиторії цієї країни рейтинг найпопулярніших композицій очолюють американський репер Eminem, дует виконавців із Великобританії та Німеччини Sam Smith та Kim Petras та британський співак Tom Odell. Лише до п'ятого місця дійшов російсько-український дует Jony and Anna Asti і до сьомого російський дует Miyagi & Ендшпіль. Рік тому російські музиканти Jony & HammAli з піснею «Напевно, ти мене не пам'ятаєш» були лідерами топ-10 в Азербайджані.

У Білорусії та Узбекистані кількість треків із Росії скоротилася більш ніж удвічі. Зазначимо, що і у рейтингах Росії зменшилася кількість російських виконавців.

Найактивніше пісні російських виконавців слухають у Молдові та Латвії: у рейтингах цих країн авторству російських музикантів належать по шість із десяти позицій, включаючи російсько-український дует Jony and Anna Asti.

Єдиною пострадянською країною, в якій за рік присутність російських артистів у хіт-параді не скоротилася, а збільшилася, стала Вірменія: зараз чотири з десяти найпопулярніших у цій країні композицій виконані російськими музикантами.

Нагадаємо, що у новий список санкцій потрапили відомі російські артисти: співачка Юлія Чичеріна, яка вже давно підтримує Донбас, улюбленець Путіна Микола Расторгуєв і Олег Газманов. 

Теги: росія Яндекс Україна Таджикистан парад Казахстан бізнес Apple

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шпилясті кобзарі» – це сучасний погляд на вишуканий старовинний інструмент
Музикант зі «Шпилястих кобзарів» Вікарчук захищає Україну від російських варварів
20 жовтня, 10:48
Музикант вважає, те, що ми вистояли після 24 лютого, це диво
Не на полі бою. Відомий український музикант припустив, як закінчиться війна
18 жовтня, 09:29
Співачка Zivert на шоу виконувала кавер на пісню «Все вирішено» гурту «Гості з майбутнього»
Без «війни» і «миру». Телебачення у РФ цензурувало пісню на музичному шоу (відео)
20 листопада, 18:10

Економіка

Війна різко підкосила російський шоу-бізнес. Дослідження
Війна різко підкосила російський шоу-бізнес. Дослідження
Росія створює «тіньовий флот», щоб транспортувати нафту в обхід санкцій – FT
Росія створює «тіньовий флот», щоб транспортувати нафту в обхід санкцій – FT
Санкції проти Росії: США оцінили перспективи економіки РФ до 2030 року
Санкції проти Росії: США оцінили перспективи економіки РФ до 2030 року
Список країн, що ввели стелю цін на російську нафту, розширився
Список країн, що ввели стелю цін на російську нафту, розширився
Німеччина заявила про можливі диверсії на своїй території
Німеччина заявила про можливі диверсії на своїй території
ЄС погодив ліміт цін на нафту з Росії
ЄС погодив ліміт цін на нафту з Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
ЗМІ назвали ім’я того, хто умовив Путіна піти війною проти України
109K
«До последнего россиянина». Окупант розповів, де Кремль візьме свіже гарматне м'ясо
85K
Переговори про мир: аналітики ISW розкрили, що задумав Путін
55K
Скільки ще масштабних ракетних ударів чекати від РФ: прогноз РНБО
40K
США оцінили серйозність намірів Путіна щодо переговорів
28K
Маск опублікував документи, що стосуються скандалу із сином Байдена

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
Вчора, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
Вчора, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту