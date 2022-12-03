Війна різко підкосила російський шоу-бізнес. Дослідження

Популярність російського музичного контенту знизилася навіть у самій Росії

Кількість композицій російських виконавців, які входять до рейтингу найпопулярніших пісень серед мешканців колишніх республік СРСР, за рік скоротилася практично у всіх таких країнах. Це випливає з проведеного російського інформагенства РБК аналізу статистики сервісу Apple Music, який щодобово формує топ-100 найпопулярніших композицій країн світу.

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Аналогічний топ не представлений лише Грузії (у прес-службі Apple не пояснюють, чому хіт-парад саме для цієї країни відсутня).

У грудні минулого року РБК на основі статистики Apple Music аналізував хіт-паради найпопулярніших композицій у рамках спецпроекту «30 років без СРСР». Тоді було вивчено рейтинги десяти найпопулярніших композицій для кожної пострадянської країни (крім Грузії) за даними на 2 грудня 2021 року.

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Акцент був зроблений на тому, пісні яких закордонних музикантів є найпопулярнішими на теренах колишнього Радянського Союзу. На основі даних Apple Music аналізувалися переваги аудиторії Латвії, Литви, Естонії, Білорусі, Молдови, України, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії та Узбекистану. 1 грудня 2022 року РБК провів аналогічні підрахунки та зіставив дані зі статистикою річної давності.

Рік тому, у грудні 2021 року, композиції російських виконавців були потрібні практично у всіх пострадянських країнах. Найактивніше представників російської естради, окрім самої Росії, слухали в Молдові та в Україні (там їм належало по дев'ять рядків рейтингу з десяти). При цьому найменш популярними російські музиканти були в Литві, жителі якої віддавали перевагу британцям Adele, Елтону Джону та Еду Ширану. У топ-10 цієї країни вдалося потрапити лише Люсі Чеботіній та дуету «Мумій Троля» та Дані Мілохіна.

Найбільш суттєві зміни за рік відбулися у вподобаннях українських користувачів. Якщо рік тому практично весь топ-10 для цієї країни був представлений російськими музикантами і лише дев'яте місце посідав українець Іван Дорн, то зараз єдиною російською співачкою, яка потрапила до рейтингу, стала Instasamka із піснею «За гроші так». Шість рядків із десяти займають українські виконавці, ще дві – американці Lady Gaga та Eminem.

Серйозні зміни відбулися у рейтингу Apple Music у Казахстані. Якщо у грудні 2021 року сім пісень з топ-10 були виконані або російськими музикантами, або їх дуетами з казахстанськими виконавцями, то зараз єдиною російською співачкою в рейтингу є Instasamka, яка посідає дев'яте місце. При цьому в хіт-параді побільшало власне казахстанських музикантів: зараз їм належать чотири позиції, а очолює чарт казахстанська співачка Dequine.

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Жодного російського музиканта не опинилося у хіт-парадах Киргизії та Литви. Рік тому киргизький рейтинг включав шість російських пісень, зараз же шість із десяти композицій належать авторству місцевих музикантів, ще дві – казахстанських. Жителі Литви, де російські пісні й раніше не популярні, найактивніше слухають англомовну музику. Практично весь топ-10 складається з американських, британських та канадських артистів. Винятки становлять литовський дует Remis Retro та Yva (друге місце) та литовська поп-співачка Jessica Shy (восьме місце).

Майже перестали слухати російську музику жителі Азербайджану. В аудиторії цієї країни рейтинг найпопулярніших композицій очолюють американський репер Eminem, дует виконавців із Великобританії та Німеччини Sam Smith та Kim Petras та британський співак Tom Odell. Лише до п'ятого місця дійшов російсько-український дует Jony and Anna Asti і до сьомого російський дует Miyagi & Ендшпіль. Рік тому російські музиканти Jony & HammAli з піснею «Напевно, ти мене не пам'ятаєш» були лідерами топ-10 в Азербайджані.

У Білорусії та Узбекистані кількість треків із Росії скоротилася більш ніж удвічі. Зазначимо, що і у рейтингах Росії зменшилася кількість російських виконавців.

Найактивніше пісні російських виконавців слухають у Молдові та Латвії: у рейтингах цих країн авторству російських музикантів належать по шість із десяти позицій, включаючи російсько-український дует Jony and Anna Asti.

Єдиною пострадянською країною, в якій за рік присутність російських артистів у хіт-параді не скоротилася, а збільшилася, стала Вірменія: зараз чотири з десяти найпопулярніших у цій країні композицій виконані російськими музикантами.

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Нагадаємо, що у новий список санкцій потрапили відомі російські артисти: співачка Юлія Чичеріна, яка вже давно підтримує Донбас, улюбленець Путіна Микола Расторгуєв і Олег Газманов.