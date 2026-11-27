За п'ять років повномасштабної війни проти України російська влада витратила на військові потреби на 43,6 трлн рублів ($530,9 млрд) більше, ніж витратила б за мирного сценарію. Із цієї суми 18,6 трлн рублів ($226,5 млрд) стали безповоротними втратами для економіки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження «Нової газети Европа».

На що Росія витратила додаткові гроші

За підрахунками журналістів, загальні надлишкові військові витрати Росії у 2022–2026 роках становили 43,6 трлн рублів ($530,9 млрд). Йдеться саме про кошти понад суму, яку Москва могла б спрямовувати на оборону за умов відсутності повномасштабної війни.

Близько 25 трлн рублів ($304,4 млрд) із цієї суми припали на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам, пенсії, соціальну підтримку, а також зарплати працівникам підприємств військово-промислового комплексу. Ці гроші не вважають повністю втраченими для економіки: вони надходили людям і поверталися в обіг через споживання. Водночас такі виплати посилюють інфляцію, оскільки фінансують діяльність, яка не створює цивільних товарів і послуг.

Ще 18,6 трлн рублів ($226,5 млрд) – це надлишкові витрати на державне оборонне замовлення, зокрема закупівлю озброєння та боєприпасів. Ці кошти автори дослідження називають безповоротно втраченими для економіки. До суми входить як уже знищена техніка, так і зброя, яка ще перебуває на складах або прямує на фронт.

За розрахунками видання, 18,6 трлн рублів – це приблизно 242,5 тис. рублів ($2,95 тис.) на кожного економічно активного росіянина. Сума дорівнює майже чотирьом медіанним місячним зарплатам у країні.

Військова промисловість підтримує зростання ВВП

Військові замовлення стали одним із головних чинників економічного зростання Росії. Однак за цими показниками приховується дедалі більша залежність країни від воєнного виробництва.

За оцінкою Хелі Сімоли, економістки Інституту перехідних економік Банку Фінляндії (BOFIT), частка військових галузей у прирості російського ВВП становила 25% у 2023 році та 30% у 2024-му. У 2025 році цей показник зріс до 95%.

У першій половині 2026 року практично весь незначний приріст російського ВВП забезпечували галузі, пов'язані з військовою економікою. За словами Сімоли, внесок інших секторів був настільки малим, що наближався до статистичної похибки.

За оцінками авторів дослідження, без внеску військових секторів сукупне зростання російської економіки у 2022–2026 роках становило б лише 5,2%. Фактичний показник за цей період – 9,4%. Якби не було війни та санкцій, ВВП Росії міг би зрости на 9,7% – такий сценарій побудували на основі прогнозів Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Bloomberg та BOFIT, зроблених після пандемії.

Війна також забирає працівників із цивільних галузей, а підприємства, які виробляють товари для населення, стикаються зі зростанням витрат і дефіцитом кадрів. Додатковий тиск створюють санкції, обмежений доступ до технологій та висока вартість кредитів.

На що могли б піти ці кошти

Масштаб безповоротних військових витрат можна оцінити через порівняння з фінансуванням цивільних потреб. За даними «Нової газети Европа», 18,6 трлн рублів ($226,5 млрд) – це майже всі поточні витрати російської бюджетної системи на освіту за 2022–2024 роки або сума, співмірна з витратами на медицину за той самий період.

Аналітик агентства «Експерт РА» Максим Булгаков оцінив потреби окремих сфер до 2030 року. За його розрахунками:

на додаткове фінансування медицини та освіти потрібно 3,4 трлн рублів ($41,4 млрд);

на оновлення громадського транспорту та ремонт регіональних і муніципальних доріг – близько 20 трлн рублів ($243,5 млрд);

на модернізацію житлово-комунального господарства та поліпшення міського середовища – 14,6 трлн рублів ($177,8 млрд).

За підрахунками видання, лише система охорони здоров'я Росії за роки повномасштабної війни недоотримала понад 700 млрд рублів. Автори дослідження наголошують: наслідки тривалого недофінансування соціальних сфер будуть відчутними й у майбутньому – через стан медицини, освіти, інфраструктури та технологічне відставання.

Кремль готує рекордні військові видатки

Попри економічні проблеми, російська влада не планує зменшувати фінансування армії. 24 листопада Державна дума РФ ухвалила бюджет на 2027 рік. За статтею «Національна оборона» передбачено близько 17 трлн рублів ($207 млрд). Якщо врахувати інші бюджетні асигнування, загальні військові витрати можуть сягнути 22,8 трлн рублів ($277,6 млрд), або приблизно 10% ВВП країни.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що через дефіцит бюджету російська влада запровадила режим економії: державним відомствам наказали відкласти непершочергові витрати та підготувати скорочення штатів на 15%.