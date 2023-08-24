Винна Індія? На світових ринках здорожчає один продукт

Відсутність Індії на світовому ринку, ймовірно, призведе до підвищення базових цін на біржах Нью-Йорка та Лондона

На світових ринках очікується подорожчання цукру. Причина – намір Індії з жовтня заборонити експорт цього продукту. До такого рішення владу країни підштовхнула посуха – відсутність дощів знизила врожайність тростини. Раніше ж заборону на експорт цукру запровадила й Україна – втім, подорожчання продукту в ній також очікується. Про рішення Індії повідомляє Reuters.

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«Очікується, що Індія заборонить заводам експортувати цукор, починаючи з жовтня – вперше за сім років зупинивши постачання. Річ у тім, що відсутність дощів знизила врожайність тростини», – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється: відсутність Індії на світовому ринку, ймовірно, призведе до підвищення базових цін на біржах Нью-Йорка та Лондона. Тим більше, що на них цукор «вже торгується поблизу багаторічних максимумів». Це здорожчання, наголошується, зі свого боку, «викличе побоювання подальшого зростання цін на світових продовольчих ринках».

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Заборону експорту цукру підтвердили й в індійському уряді.

«Наша основна мета – задовольнити внутрішні потреби у цукрі. На майбутній сезон у нас не буде достатньо продукту, щоб виділити експортні квоти», – розповіли там аналітики.

Нагадаємо, на початку літа експорт цукру заборонила і Україна. Діятиме ця заборона до 15 вересня. Причиною такого рішення є необхідність уникнути дефіциту продукту.