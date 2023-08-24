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Винна Індія? На світових ринках здорожчає один продукт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Винна Індія? На світових ринках здорожчає один продукт
Індії з жовтня планує заборонити експорт цукру через низьку врожайність цукрової тростини
фото з відкритих джерел

Відсутність Індії на світовому ринку, ймовірно, призведе до підвищення базових цін на біржах Нью-Йорка та Лондона

На світових ринках очікується подорожчання цукру. Причина – намір Індії з жовтня заборонити експорт цього продукту. До такого рішення владу країни підштовхнула посуха – відсутність дощів знизила врожайність тростини. Раніше ж заборону на експорт цукру запровадила й Україна – втім, подорожчання продукту в ній також очікується. Про рішення Індії повідомляє Reuters.

«Очікується, що Індія заборонить заводам експортувати цукор, починаючи з жовтня – вперше за сім років зупинивши постачання. Річ у тім, що відсутність дощів знизила врожайність тростини», – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється: відсутність Індії на світовому ринку, ймовірно, призведе до підвищення базових цін на біржах Нью-Йорка та Лондона. Тим більше, що на них цукор «вже торгується поблизу багаторічних максимумів». Це здорожчання, наголошується, зі свого боку, «викличе побоювання подальшого зростання цін на світових продовольчих ринках».

Заборону експорту цукру підтвердили й в індійському уряді.

«Наша основна мета – задовольнити внутрішні потреби у цукрі. На майбутній сезон у нас не буде достатньо продукту, щоб виділити експортні квоти», – розповіли там аналітики.

Нагадаємо, на початку літа експорт цукру заборонила і Україна. Діятиме ця заборона до 15 вересня. Причиною такого рішення є необхідність уникнути дефіциту продукту.

Теги: продукти їжа Індія заборона експорту

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