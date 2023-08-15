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В Україні значно подорожчала їжа: дані Держстату

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Україні значно подорожчала їжа: дані Держстату
Ціни в українських супермаркетах знизилися лише на один продукт
фото з відкритих джерел

Найбільше здорожчали яйця – відразу на 56,4%

У липні споживча інфляція в Україні склала 11,3%, що на 1,5% нижче за червневий показник і на 4% за травневий. Що, втім, не скасовує зростання цін на всі групи товарів. Зокрема, найбільше подорожчали послуги ресторанів та готелів – на 18,5%. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, більше ніж на 10% зросли розцінки на:

  • різні товари та послуги – 15,7%;
  • комуналку – 14,7%;
  • охорону здоров'я – 13,7%;
  • предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – 12,7%;
  • алкогольні напої та тютюнові вироби – 12,5%.

Дещо менше зросли в ціні послуги освіти – на 9,9%. Далі йдуть послуги:

  • зв'язку – на 7,3%;
  • відпочинку та культури – на 7,3%.

Найменше подорожчали послуги транспорту – на 1,9%.

Як подорожчала їжа

Найбільше з липня 2022 року до липня 2023 року здорожчали яйця – відразу на 56,4%. Ціни на всі інші товари зросли не так сильно, хоч і досить помітно.

Так, більш ніж 20% додала в ціні низка продуктів. Зокрема:

  • фрукти – 25,1%;
  • м'ясо та м'ясопродукти – 22,3%.

Також одразу кілька позицій здорожчали більш як на 10%. Йдеться про:

  • рибу та продукти з риби, ціни на які зросли на 17,9%;
  • сир твердий та кисломолочний – на 13%;
  • масло – 12,7%;
  • молоко – 10,6%;
  • цукор – 10,1%.

Дещо менше здорожчав хліб – на 9,7%. Макаронні вироби зросли у ціні на 4,5%. Овочі – на 2,6%. Хлібопродукти – на 0,9%.

Водночас, одна позиція подешевшала. Ціни на олію знизилися на 6,3%.

Нагадаємо, що в липні 2023 року ціни в Україні знизилися на 0,6%. В останній раз місячна дефляція була зафіксована у серпні 2021 року (-0,2%). Споживча інфляція в річному вимірі (р/р) продовжила сповільнюватися – до 11,3% з 12,8% у червні. Фактичні темпи зростання цін були нижчими за траєкторію прогнозу НБУ.

Теги: Держстат продукти ціни

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