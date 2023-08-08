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Індія заборонила виробникам дронів використовувати китайські компоненти

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Індія заборонила виробникам дронів використовувати китайські компоненти
Індія ухвалила захід на тлі напруженості у відносинах між сусідніми країнами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Лідери безпеки Індії стурбовані ймовірністю, що Китай збирає розвіддані за допомогою виготовлених частин безпілотників

Уряд Індії заборонив компаніям-виробникам безпілотників, якими користується армія країни, використовувати у виробництві китайські деталі з міркувань безпеки. Про це повідомляє Reuters.

«Індія в останні місяці заборонила вітчизняним виробникам військових безпілотників використовувати компоненти, виготовлені в Китаї, через занепокоєння з приводу вразливості безпеки, згідно з чотирма представниками оборонної та промислової промисловості та документами, з якими ознайомився Reuters», – йдеться у повідомленні.

Цей захід був ухвалений на тлі напруженості у відносинах між сусідами, які мають ядерну зброю, і в той час, як Нью-Делі проводить військову модернізацію, яка передбачає ширше використання безпілотних квадрокоптерів. Однак оскільки індійська індустрія, що перебуває на шляху становлення, прагне задовольнити потреби військових, представники оборонної та промислової галузі заявили, що лідери безпеки Індії стурбовані ймовірністю збору розвідданих Китаєм за допомогою виготовлених у цій країні частин комунікаційних функцій безпілотників, камер, радіопередавачів та операційного програмного забезпечення.

Троє з цих людей і деякі з шести інших урядовців і діячів промисловості, з якими співбесідував Reuters, говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мали права спілкуватися зі ЗМІ або через чутливість теми. Міністерство оборони Індії не відповіло на запитання Reuters.

Раніше Росія вперше опинилася у трійці головних торгових партнерів Індії.

Нагадаємо, що раніше Японія закликала Іран припинити постачати зброю Москві. 

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Теги: Китай Індія безпілотник

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