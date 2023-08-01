Черговий удар по Росії: Вірменія знайшла нового постачальника зброї

Постачання зброї з Індії до Вірменії стало результатом активних зустрічей між військовими представниками обох країн протягом останнього року

Індія розпочала постачання зброї та боєприпасів Вірменії, провозячи їх через територію Ірану. За даними джерел азербайджанської агенції Caliber.Az, колона із озброєнням та боєприпасами пройшла 26 липня через прикордонно-пропускний пункт Нурдуз. Спочатку вантаж спочатку був доставлений до іранського порту Бендер-Аббас у Перській затоці, а потім вирушив до Вірменії.

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«Згідно із даними отриманими від двох незалежних джерел, відправником озброєння є Індія, з якою Вірменія останнім часом стрімко нарощує військово-технічне співробітництво. Лише з відкритих джерел у ЗМІ відомо, що Вірменія та Індія уклали військові контракти на суму понад $400 млн», – зазначає видання.

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Постачання зброї з Індії до Вірменії стало результатом активних зустрічей між військовими представниками обох країн протягом останнього року. У березні міністр оборони Вірменії Сурен Папікян відзвітував, що за минулий рік збройні сили країни отримали значну кількість нового озброєння: міномети, зенітні ракетні системи та протитанкові установки, безпілотники, а також обладнання для знешкодження мін, зв'язку та нічного спостереження.

Як пише видання The Moskow Times, влада Вірменії санкціонувала збільшення оборонного бюджету на 46% у 2023 році, що збільшило його до $1,3 млрд. У середу прем'єр-міністр Нікол Пашинян розпорядився виділити додаткові $6,5 млн міністерству оборони.

Індія намагається замінити Вірменії Росію як найбільшого постачальника зброї. За оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження світу, Росія була найбільшим експортером основних видів зброї до Вірменії у 2011-2020 роках, поставивши за вказаний період практично все основне озброєння армії країни. Після початку війни в Україні постачання перервалися, заявляли у Вірменії.

У травні Вірменія скаржилася на те, що Росія продовжує порушувати контракти на експорт зброї. Слідом за Індією, яка не отримала замовлені у Росії комплекси С-400, вірменська влада також заявила про невиконання Росією своїх зобов'язань.

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Під час саміту у листопаді президент Вірменії Нікол Пашинян заявив президенту Володимиру Путіну, що вважає роботу Організації Договору про Колективну Безпеку «фіаско» і відмовився підписати підсумкову декларацію зустрічі, в якій брали участь глави шести держав-членів Організації договору про колективну безпеку(ОКДБ). У січні Вірменія також вирішила не проводити навчання організації, а у березні відмовилася від своєї квоти на керівні посади в у цій організації.

Нагадаємо, Індія має намір зменшити залежність від поставок зброї з Росії, і США вирішили їй у цьому активно допомогти, а заразом помститись країні-агресору за війну в Україні і поповнити бюджет Америки. Про це пише Reuters.

Згідно з даними Стокгольмського інституту з досліджень проблем миру, за останні 20 років Індія придбала зброю на суму понад $60 млрд, з яких 65%, або майже $39 млрд, були витрачені в Росії.

Основною метою військових закупівель Індії є скорочення технологічного розриву з краще озброєним головним суперником Китаєм та напружені стосунки із сусіднім Пакистаном.

Міністр оборони Раджнат Сінгх підтвердив, що Індія має намір замовити зброю на суму понад $100 млрд протягом наступного десятиліття.

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Війна Росії в Україні призвела до зволікань військових поставок до Індії, посилюючи довгострокове бажання Нью-Делі диверсифікувати імпорт або замінити його технікою власного виробництва, заявили представники оборонного відомства Індії.