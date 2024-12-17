Російський гігант з виробництва одягу переносить потужності до Бангладешу та В’єтнаму

Раніше повідомлялося, що компанія Gloria Jeans продовжує своє виробництво в окупованому українському Луганську

У Росії загострюється проблема дефіциту кваліфікованих кадрів у швейній галузі

Російська компанія Gloria Jeans, яка займається випуском одягу та взуття, планує закрити частину своїх виробничих майданчиків у країні. Про це повідомляє «Коммерсант».

Зазначається, що насамперед під скорочення потраплять об'єкти в Ростовській області. Уже припинив роботу швейний цех у місті Сальськ, а працівникам запропонували вакансії на інших фабриках.

Зараз у компанії працюють 18 фабрик у різних регіонах Росії, проте в самій Gloria Jeans від коментарів відмовилися.

Повідомляється, що Gloria Jeans може перемістити виробництво до В’єтнаму, Бангладеш чи Узбекистану. У цих країнах існує стабільна сировинна база завдяки вирощуванню бавовни, а також розвинені виробничі потужності. Це розв'язує проблеми із постачанням матеріалів і дозволяє знизити витрати, пов'язані з коливаннями валютних курсів.

Китай, який раніше був основним напрямком для пошиття одягу російських брендів, втрачає свою привабливість. Як пояснив представник модної індустрії, витрати на оплату праці в Китаї значно вищі, ніж у Бангладеш чи Узбекистані.

У Росії ж загострюється проблема дефіциту кваліфікованих кадрів у швейній галузі. Крім кадрового дефіциту, російські виробники стикаються з низькою якістю місцевих матеріалів і фурнітури. Це змушує компанії закуповувати продукцію за кордоном. Труднощі виникають і з придбанням швейного обладнання через проблеми з міжнародними платежами через санкції.

Як відомо, компанія Gloria Jeans продовжує своє виробництво в окупованому українському Луганську. Нещодавно супермодель російського походження Ірина Шейк, яка мовчить про агресію Росії проти України, знялась у рекламі Gloria Jeans. Проте рекламу цього бренду знімали у Лос-Анджелесі.

До слова, у 2017 році у Києві побили активістів, що прийшли протестувати проти відкриття російського магазину Gloria Jeans у торгово-розважальному центрі Sky Mall.