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В’єтнам після візиту Путіна заговорив про активізацію співпраці з США

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В’єтнам після візиту Путіна заговорив про активізацію співпраці з США
Путін та президент В'єтнаму То Лам
фото з відкритих джерел

Поїздка дипломата до В'єтнаму відбулася після того, як Вашингтон розкритикував візит Путіна до країни

В’єтнам та США обговорили шляхи розвитку свого стратегічного партнерства. Перед цим до країни з візитом приїздив глава Росії Володимир Путін. Про це пише Bloomberg.

Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Даніель Крітенбрінк зустрівся з міністром закордонних справ В’єтнаму Буй Тхань Соном 21 червня. Поїздка дипломата до В'єтнаму відбулася після того, як Вашингтон розкритикував візит Путіна до країни.

США підтвердили свою відданість підтримці сильного В'єтнаму. Крітенбрінк також підтвердив, що США вітають і цінують дедалі важливішу роль В'єтнаму на багатосторонніх і регіональних форумах.

Зазначається, що в'єтнамський міністр сказав, що Сполучені Штати завжди були стратегічно важливим партнером, і додав, що країна готова працювати разом для просування всебічного стратегічного партнерства.

Під час окремого брифінгу Крітенбрінк сказав, що довіра між двома країнами ніколи не була такою міцною та глибокою, як зараз, цитує портал Dan Tri.

Раніше США розкритикували рішення В'єтнаму влаштувати Путіну прийом з червоною доріжкою після його візиту в Північну Корею, де її глава Кім Чен Ин висловив свою «повну підтримку» Росії у її війні проти України.

Нагадаємо, між Москвою та Ханоєм було підписано щонайменше 11 угод про співпрацю та заяву «Про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства в контексті 30-річчя реалізації російсько-в’єтнамського договору про основи дружніх відносин».

Як повідомлялося, візит російського диктатора Путіна до В'єтнаму «викликає невдоволення США», Білий дім розчарований тим, що В'єтнам проводить політику нейтралітету, одночасно співпрацюючи як з Вашингтоном, так і з Москвою, і відмовляється приймати чиюсь сторону. 

До слова, це п’ятий візит Путіна до В’єтнаму, який слідує за тогорічними поїздками Байдена та Сі Цзіньпіна, які шукали від Ханоя гарантій, що він не займає сторону іншого. Для В’єтнаму поїздка Путіна стане можливістю зміцнити зв’язки з Росією, її найважливішим оборонним партнером. Попри те, що він покращив відносини зі Сполученими Штатами, минулого року В’єтнам усе ще шукав таємні способи придбати російську військову техніку всупереч американським санкціям.

Читайте також: Візит Путіна до В'єтнаму: сторони підписали угоду про будівництво центру ядерної науки
Теги: міністр путін будівництво Вашингтон Сі Цзіньпін

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