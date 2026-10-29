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«Закон Грема» в дії. Індія вже скорочує закупівлю російської нафти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Закон Грема» в дії. Індія вже скорочує закупівлю російської нафти
Індійські нафтопереробні компанії почали скорочувати закупівлі російської нафти
фото з відкритих джерел

Уповноважений президента з санкцій: «Імпорт російської нафти до Індії впав до найнижчого рівня з квітня»

Індія почала переглядати плани щодо закупівлі російських енергоносіїв після ухвалення у США так званого закону Грема. Імпорт російської нафти до країни у вересні скоротився приблизно до 1,9 млн барелів на добу – це найнижчий показник із квітня. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За словами Власюка, Китай та Індія майже одразу відреагували на підписання закону, заявивши про енергетичну безпеку та суверенне право самостійно визначати свою політику щодо закупівлі енергоносіїв.

«І добре, що так гостро відреагували. Дуже сподіваюся, що ця перша гостра реакція позначиться на конкретних планах із зменшення закупівель російських енергоносіїв. Вже є інформація, що індійські державні компанії почали переглядати плани щодо них», – сказав Власюк.

Він зазначив, що скорочення закупівель російської нафти з боку великих імпортерів може посилити економічний тиск на Росію.

«Чим більше буде санкцій проти РФ, тим сильнішою буде «шокова терапія». Ринок адаптується, а от у Росії для адаптації нема запасу – декілька місяців кратного падіння нафтогазових доходів зроблять Москву набагато схильнішою до переговорів», – вважає уповноважений президента.

Росія може намагатися обходити санкції через компанії-посередники та фірми-одноденки. Однак, на думку Владислава Власюка, для нафтового ринку така схема працює гірше, ніж для постачання компонентів.

«Одноденки – історія, яка добре «літає» для поставок компонентів, але погано спрацьовує для нафти. Нафтовий ринок – закритіший, тут більше йдеться про довгі контракти, репутацію», – пояснив він.

Крім того, платежі за нафту проходять через певні валюти та фінансову систему, де операції можуть потрапити під санкції або створювати ризик вторинних санкцій.

Власюк водночас наголосив, що повністю виключати спроби обходу обмежень не можна. За його словами, саме тому важливими є журналістські розслідування, які допомагають виявляти схеми обходу санкцій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема про «пекельні санкції» проти Росії. Він передбачає нові обмеження проти Росії та Ірану, а також надає президенту США повноваження вводити мита до 100% щодо найбільших покупців російських енергоресурсів.

Зауважимо, що 29 вересня після нової хвилі російських атак по Києву та інших українських містах у Конгресі США закликали президента Дональда Трампа використати нові санкційні повноваження проти Росії. Американські законодавці наголошують, що Москва продовжує бити по цивільній інфраструктурі попри дипломатичні зусилля.

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Теги: санкції Дональд Трамп Індія обмеження Владислав Власюк

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